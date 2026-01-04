Baltijas balss logotype
В Эстонском регионе насчитали 770 бань «по-черному» 1 952

Культура &
Дата публикации: 04.01.2026
BNS
Изображение к статье: В Эстонском регионе насчитали 770 бань «по-черному»

К зимнему солнцестоянию прошлого года благодаря помощи владельцев бань удалось насчитать 770 бань по-черному, а также задокументировать традиции, связанные с 720 из них.

Перепись бань по-черному началась в день весеннего равноденствия прошлого года и продолжится в наступившем, поскольку еще многие бани не были учтены.

«На основании данных, собранных в ходе переписи, можно сказать, что у большинства семей принято топить баню и париться по праздникам. Почти половина бань по-черному топится на Рождество, но есть и семьи, которые ходят в баню в последний день старого года, чтобы войти в новый год с чистыми телом и душой», — сообщили в Совете по сотрудничеству в области бань по-черному Старого Вырумаа.

Банные традиции Старого Вырумаа внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО с 2014 года. В ходе текущей переписи более подробно изучается количество и расположение бань по-черному, а также связанные с ними традиции.

Перепись проводит Совет по сотрудничеству в области бань по-черному Старого Вырумаа. Проект поддержали Эстонский центр народной культуры и вырумааская экспертная группа фонда «Капитал культуры Эстонии».

Баня по-черному — это традиционная дымная баня без дымохода, где дым от топки коптит стены, а пар имеет особый, «горчащий» аромат. Эта традиция внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и в регионе проводятся мероприятия для знакомства с ней, включая мастер-классы и копчение мяса. Она отличается от бани "по-белому" тем, что дым выходит в помещение, а не через трубу, и требует тщательного проветривания от угарного газа перед парением.

#Эстония #культура #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го января

    Что там-экологиклиматологи не воют о канцерогенах? Тут от копчёной рыбы в шпротах душились по поводу их, подгоняя под нормативы евросовка. А тут просто целиком заныривание в них.

    0
    1

Видео