Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино 0 404

Культура &
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Популярное издание The Numbers обновило список самых кассовых актёров в истории кино. Первое место в топе отныне занимает Зои Салдана — фильмы с американской актрисой собрали в прокате более $ 15,46 млрд.

Наибольшую выручку артистке принесли две большие франшизы Disney — киновселенная Marvel и трилогия «Аватар» Джеймса Кэмерона. На второй строчке оказалась Скарлетт Йоханссон, замкнул тройку Сэмюэл Л. Джексон — артисты также занимают высокие строчки благодаря Marvel.

На шестой строчке же оказался Том Круз — единственный из всего списка, кто не играл в больших супергеройских франшизах.

Самые кассовые актёры в истории кино:

Зои Салдана — $ 15,46 млрд.

Скарлетт Йоханссон — $ 15,40 млрд.

Сэмюэл Л. Джексон — $ 14,6 млрд.

Роберт Дауни-младший — $ 14,3 млрд.

Крис Пратт — $ 14,1 млрд.

Том Круз — $ 12,6 млрд.

Крис Хемсворт — $ 12,1 млрд.

Вин Дизель — $ 12 млрд.

Крис Эванс — $ 11,4 млрд.

Дуэйн Джонсон — $ 11,3 млрд.

