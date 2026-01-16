Baltijas balss logotype
Золотой фонд нулевых: 4 сериала, которые стали культовыми

Культура &
Дата публикации: 16.01.2026
Изображение к статье: сериал "Смолвиль"

сериал "Смолвиль"

Сегодня делимся четверкой сериалов, под которые выросло большинство в 2000-х. Открываем киноархивы юности, так что приготовьтесь к вечеру с ноткой ностальгии.

"Смолвиль" (2001)

Одним из культовых сериалов начала 2000-х был "Смолвиль", который рассказывал о юных годах Кларка Кента до того, как он стал Суперменом. Он простой парень, который только начинает знакомиться со своей суперсилой. Много внимания уделяется первой любви, отношениям с приёмными родителями, поиску своих корней. Лента сочетает научную фантастику, романтику и экшен в захватывающей сюжетной линии, которая покорила сердца поклонников по всему миру.

"OC" (2003)

В основе сериала — освещение настоящих проблем, с которыми сталкиваются миллионы подростков. Это и злоупотребление психоактивными веществами, подростковая беременность, пренебрежение семьёй и системой ювенальной юстиции. Сюжет разворачивается в гламурном округе Орандж, где роскошь состоятельных семей противопоставлена глубоким драмам молодых персонажей, в итоге получается эмоциональная и насыщенная история.

"Вероника Марс: Тайна в старшей школе" (2004)

Эта девушка была не просто ученицей. Она родилась в семье бывшего начальника полиции, поэтому использовала свои следственные способности, чтобы находить нарушителей и раскрывать все тайны в своей школе. Здесь сочетаются и полицейские истории, и типичные подростковые проблемы, и любовные драмы. Диалоги прописаны блестяще — они быстрые, остроумные и наполнены поп-культурными отсылками.

"Skins" (2007)

Британский сериал, который в 2007 году стал настоящей культурной революцией. Лента показала подростковые драмы такими, какие они есть, без прикрас. Все диалоги хаотичные, откровенные, болезненные и иногда некорректные. Сериал рассказывает о группе друзей из Бристоля, которые учатся в колледже. Им приходится преодолевать психологические расстройства, темы сексуальности, насилия и семейных проблем. Каждая серия обычно посвящена одному конкретному персонажу. Это позволяет зрителю заглянуть «внутрь» героя, сопереживать ему.

Читайте нас также:
#культура #подростки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео