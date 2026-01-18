Cокращено финансирование в некоторых театра Риги и в первую очередь – театра «Дайлес». Ему срезали госдотаций на 276 205 евро.

В результате под увольнение попали некоторые технические сотрудники и даже уборщицы. А также две легенды театра – Мирдза Мартинсоне и Олга Дреге, которые выведены за штат.

Мирдзе 74 года и в «Дайлес» она прослужила более полувека. Олге Дреге 86 лет, в театре она более шести десятилетий, но остается в отличной форме, играла небольшую роль в спектакле с Чулпан Хаматовой «Веди свой плуг по костям мертвецов». В свою очередь, были небольшие роли и у Мартинсоне.

Впрочем, в разговоре с bb.lv представительница «Дайлес» выступила против формулировки «увольнение», отметив, что актрисе сделано рабочее предложение. То есть – работа на договоре, вне штата.

В последние годы Мирдза занята всего в нескольких ролях – бабушка Эвридики в «Эвридике», Польди в «Леопольдштадте Тома Стоппарда», госпожа Эльфрида Миллер «Трех товарищах» Эриха-Марии Ремарка.

Мирдза известна по звездной роли в кинофильм «Мираж», а Олга Дреге – по ролям в латышской киноклассике «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» и «Лимузин цвета белой ночи». И как стало известно, обе звезды восприняли факт о выведении за штат спокойно, но все же надеются на какие-то роли на основе свободного контракта. Тем более, что понимают, что они уже в возрасте и надо давать дорогу молодым.

Впрочем, молодым в театре «Дайлес» тоже нелегко. В результате сокращений под нож попала и молодая актриса Лелде Дреймане, которая сказала, что подаст на решение театра в суд.

Полвека в «Дайлес»

Не скроем, что в этом сезоне исполнилось уже 53 года с тех пор, как молодая актриса Мартинсоне влилась в труппу театра. Когда был полувековой юбилей работы в «Дайлес», актриса была осторожна в отношении творческих планов, сказав: «Я уже знаю, что буду играть две новые роли, но пока что не хочу об этом говорить, потому что суеверная. Главное, что будут роли».

Как бы там не было, в штате театра останутся 33 актёра, и на данный момент дальнейшее сокращение актёрских позиций пока не планируется. Также предусмотрено снижение бюджета на новые постановки — с 740 000 евро в прошлом году до 540 000 евро в этом году.

Что до нашей любимой актрисы, то Мирдза, кажется, никогда не грустила и не приходила в отчаяние, она вообще относится к жизни философски и чуть ли не профессионально занимается астрологией. Так что – так звезды встали!

Кстати, даже тогда, когда она не была сильно востребована в родном театре, то находила выход из ситуации. Например, десять лет назад свой «спектакль на двоих» «Письма любви» играла в театральном клубе-ресторане. Была в образе непризнанной художницы из аристократического рода. «Очень хорошее, камерное место, где можно поговорить о любви…», — резонно заметила актриса.

Постановщиком этого спектакля, который сперва шел на камерной сцене в «Дайлес», был Петерис Гаудиньш, которого широкая публика знает по ролям в фильмах «Стакан воды», «Театр», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Петерис уже давно не работает в театре и его судьба загадочна – то он живет в Праге, где работает гидом, то изредка появляется в какой-то рекламе.

Как дела в других латвийских театрах?

Из-за урезания государственной дотации на 200 тысяч евро Латвийский Национальный театр никого не сокращает, но в 2026 году планирует закрыть недостающую сумму за счёт собственных доходов и отказа от части запланированных ремонтов и инвестиций.

Спокоен и Новый Рижский театр, который не планирует сокращений или изменений в структуре, хотя и тут дотация может уменьшиться примерно на 200 тысяч евро. Но это около 3% от бюджета театра.

А вот кому повезло во время всех этих пертурбаций, так это Латвийской национальной опере, которая вдруг получила 1,3 миллиона долларов США из наследства профессора Аниты Рожлапы. Кроме денег, театру передали картины латвийского сценографа Петериса Рожлапы, созданные им в эмиграции. Это крупнейшее пожертвование в истории Оперы.