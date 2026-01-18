Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мирдзу Мартинсоне не уволили, а вывели за штат – а какая разница? 0 1502

Культура &
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мирдзу Мартинсоне не уволили, а вывели за штат – а какая разница?
ФОТО: LETA

Cокращено финансирование в некоторых театра Риги и в первую очередь – театра «Дайлес». Ему срезали госдотаций на 276 205 евро.

В результате под увольнение попали некоторые технические сотрудники и даже уборщицы. А также две легенды театра – Мирдза Мартинсоне и Олга Дреге, которые выведены за штат.

Мирдзе 74 года и в «Дайлес» она прослужила более полувека. Олге Дреге 86 лет, в театре она более шести десятилетий, но остается в отличной форме, играла небольшую роль в спектакле с Чулпан Хаматовой «Веди свой плуг по костям мертвецов». В свою очередь, были небольшие роли и у Мартинсоне.

Впрочем, в разговоре с bb.lv представительница «Дайлес» выступила против формулировки «увольнение», отметив, что актрисе сделано рабочее предложение. То есть – работа на договоре, вне штата.

В последние годы Мирдза занята всего в нескольких ролях – бабушка Эвридики в «Эвридике», Польди в «Леопольдштадте Тома Стоппарда», госпожа Эльфрида Миллер «Трех товарищах» Эриха-Марии Ремарка.

Мирдза известна по звездной роли в кинофильм «Мираж», а Олга Дреге – по ролям в латышской киноклассике «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» и «Лимузин цвета белой ночи». И как стало известно, обе звезды восприняли факт о выведении за штат спокойно, но все же надеются на какие-то роли на основе свободного контракта. Тем более, что понимают, что они уже в возрасте и надо давать дорогу молодым.

Впрочем, молодым в театре «Дайлес» тоже нелегко. В результате сокращений под нож попала и молодая актриса Лелде Дреймане, которая сказала, что подаст на решение театра в суд.

Полвека в «Дайлес»

Не скроем, что в этом сезоне исполнилось уже 53 года с тех пор, как молодая актриса Мартинсоне влилась в труппу театра. Когда был полувековой юбилей работы в «Дайлес», актриса была осторожна в отношении творческих планов, сказав: «Я уже знаю, что буду играть две новые роли, но пока что не хочу об этом говорить, потому что суеверная. Главное, что будут роли».

Как бы там не было, в штате театра останутся 33 актёра, и на данный момент дальнейшее сокращение актёрских позиций пока не планируется. Также предусмотрено снижение бюджета на новые постановки — с 740 000 евро в прошлом году до 540 000 евро в этом году.

Что до нашей любимой актрисы, то Мирдза, кажется, никогда не грустила и не приходила в отчаяние, она вообще относится к жизни философски и чуть ли не профессионально занимается астрологией. Так что – так звезды встали!

Кстати, даже тогда, когда она не была сильно востребована в родном театре, то находила выход из ситуации. Например, десять лет назад свой «спектакль на двоих» «Письма любви» играла в театральном клубе-ресторане. Была в образе непризнанной художницы из аристократического рода. «Очень хорошее, камерное место, где можно поговорить о любви…», — резонно заметила актриса.

Постановщиком этого спектакля, который сперва шел на камерной сцене в «Дайлес», был Петерис Гаудиньш, которого широкая публика знает по ролям в фильмах «Стакан воды», «Театр», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Петерис уже давно не работает в театре и его судьба загадочна – то он живет в Праге, где работает гидом, то изредка появляется в какой-то рекламе.

Как дела в других латвийских театрах?

Из-за урезания государственной дотации на 200 тысяч евро Латвийский Национальный театр никого не сокращает, но в 2026 году планирует закрыть недостающую сумму за счёт собственных доходов и отказа от части запланированных ремонтов и инвестиций.

Спокоен и Новый Рижский театр, который не планирует сокращений или изменений в структуре, хотя и тут дотация может уменьшиться примерно на 200 тысяч евро. Но это около 3% от бюджета театра.

А вот кому повезло во время всех этих пертурбаций, так это Латвийской национальной опере, которая вдруг получила 1,3 миллиона долларов США из наследства профессора Аниты Рожлапы. Кроме денег, театру передали картины латвийского сценографа Петериса Рожлапы, созданные им в эмиграции. Это крупнейшее пожертвование в истории Оперы.

Читайте нас также:
#театр #культура #возраст #финансирование #актрисы
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
5
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»
Изображение к статье: Симфонический оркестр в Риге представит программу «Love Is…»
Изображение к статье: Латвийский кукольный театр поставит пьесу об одиночестве
Изображение к статье: Святая к музыке любовь: как Раймонд Паулс отметил свой юбилей Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео