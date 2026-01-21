На стриминговой платформе Apple TV+ уже в конце апреля состоится премьера сериала, который люди уже окрестили следующими "Очень странными делами". Речь идет о десятисерийном проекте "Бухта вдов", который сочетает элементы комедии и хоррора и стартует 29 апреля этого года.

Новый сериал создала сценаристка Кэти Диппольд, которая также выступила и исполнительной продюсеркой материала. Режиссерскую команду возглавил лауреат премии “Эмми” Хиро Мурай, который снял пять эпизодов сериала. Над остальными сериями работали Ти Вест, Сэм Донован и Эндрю ДеЯнг. Главную роль в проекте исполнил валлийский актер Мэттью Рис – обладатель “Эмми”, известный зрителям по сериалу Netflix “Зверь во мне”.

В "Бухте вдов" Рис воплотил образ мэра Тома Лофтиса – скептического мэра небольшого островного городка, жители которого убеждены, что их дом проклят. Остров с нестабильной мобильной связью и полной отсутствием Wi-Fi живет по собственным законам, а самого мэра горожане считают слишком мягким и трусливым. Несмотря на это Том Лофтис пытается спасти общину от упадка и обеспечить лучшее будущее для своего сына, превратив удаленный городок в туристическое пространство. И, казалось бы, этот план даже начинает работать.

Однако очень быстро становится ясно, что под внешним спокойствием скрывается нечто гораздо более темное. События сериала разворачиваются как смесь черного юмора и настоящего ужаса, когда жители вынуждены столкнуться с жуткими силами, которые давно скрывались за пределами привычного взгляда.

Вместе с Мэттью Рисом в сериале снялись Кейт О’Флинн, Стивен Рут, Кингстон Руми Саутвик, Кевин Кэрролл и Дейл Дики, сформировав сильный и узнаваемый актерский ансамбль. Основные съемки проходили в 2025 году в Новой Англии, в частности в городах Вустер, Рокпорт, Эссекс и Глостер в штате Массачусетс.

Первые три эпизода "Вдовы бухты" появятся на Apple TV+ 29 апреля, после чего сериал будет выходить еженедельно по средам. Финальный, десятый эпизод зрители увидят 17 июня. Похоже, что "Бухта вдов" имеет все шансы стать одним из самых обсуждаемых сериалов этой весны.