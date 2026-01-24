В первый день весны в рижском Доме конгрессов состоится торжественная церемония вручения национальных кинопризов «Большой Кристап». Накануне были объявлены номинанты кинопремии.

Изучив списки выдвинутых фильмов, присутствовавшая министр культуры Агнесе Лаце обнаружили: латвийский кинематограф переживает своеобразный Ренессанс!

Переходящий и исчезающий приз

«Большой Кристап» основан в советском 1977 году как ежегодная церемония награждения лучшего фильма. По тем временем это было новаторством, ведь список номинантов напоминал по аналогии американский «Оскары» – лучший фильм, лучший режиссёр, сценарист, актеры первого и второго плана, композитор, гример и т.д.

Первоначально это была переходная награда, первым ее обладателем стал в 1977 году фильм Айварса Фрейманиса «Мальчик». Тогда награда вручалась раз в два года и в 1979-м приз достался бессмертному фильму Яниса Стрейча «Театр». С 1998 года приз остается навечно в руках победителей.

Сперва это приз являл собой деревянную скульптуру мифического латышского героя Кристапа (мифологический перевозчик через Даугаву, страж и защитник). Три подобных образца хранятся в Музее кино и Союзе кинематографистов.

С годами лауреаты стали получать небольшие бронзовые фигурки Кристапа. Кстати, пять лет назад случился курьез – один бронзовый приз для зарубежного участника латвийского кинофильма лежал на столе во время шумного фуршета и пока коллега отсутствовавшего победителя давал интервью, награда... исчезла. Так и не нашли.

Пролетая над «Ласточкиным гнездом»

Полноценным кинофестивалем, в рамках которого показываются десятки художественных, документальных и анимационных фильмов года, мероприятие стало в 1989 году. С 2001 года фестиваль проводится раз в два года, а с 2014 года — ежегодно и организуется Союзом латвийских кинематографистов.

С 1998 года вручается премия в номинации «За жизненный вклад в кинематограф». Ее первым обладателем стал выдающийся артист Эдуард Павулс – незабвенный Озолс из сериала «Долгая дорога в дюнах».

Кстати, победителя в этой номинации объявляют досрочно и уже сейчас стало известно, что в этом году награду получит актер и каскадер Улдис Янис Вейспалс. За полвека в кино он участвовал в создании сотен кино- и телевизионных проектов в Латвии и за рубежом, стал одним из основоположников профессионального каскадёрского дела в Латвии и странах Балтии, а также способствовал формированию профессии каскадера и внедрению стандартов безопасности.

Один из его самых известных трюков — прыжок головой вниз со скалы «Ласточкино гнездо» в Крыму — с высоты около 40 метров в море.

За других в огонь и в воду

Один из фильмов, который знает почти каждый — это вышеупомянутая «Долгая дорога в дюнах», где Улдис Янис дублировал героя Эдуарда Павулса, идущего по горящему дому. Он также озвучивал Кристофера Ли в фильме «Мио, мой Мио», вместе с английским актером Шоном Бином снимал и ставил историческую батальную драму «Под храбрым командованием Шарпа».

А самым первым его опытом в кино стало участие в фильме 1975 года «Стрелы Робин Гуда», где Вейспалс заменял в трюковых сценах рыцарских поединков исполнителя заглавной роли Бориса Хмельницкого.

Параллельно с работой в кино, Улдис Янис Вейспалс на протяжении сорока лет работал в сфере спорта и образования, передавая знания молодому поколению в спортивной академии, а также участвовал в создании театральных и оперных постановок в качестве консультанта по сценическому движению и занимался бизнесом.

Описывая свое отношение к профессии, Улдис Янис Вейспалс подчеркивает: «Работа каскадера — это не бесстрашие, а точный расчет, дисциплина и ответственность за здоровье и жизнь человека. Каждый трюк — это командная работа, цель которой не в том, чтобы покрасоваться, а в том, чтобы сделать правдоподобное и безопасное кино. Профессионализм означает знание не только того, что можно сделать, но и того, чего делать не следует».

В 1979 году стартовал и в российском кино, участвуя в батальных сценах фильма московской киностудии имени Горького «Эскадрон гусар летучих».

Жизнь и приключения Алисы фон Тротт

Наибольшее количество номинаций (целых шестнадцать!) в этом году у полнометражного игрового фильма режиссёра Сигне Бирковой «Лотус».

По сюжету, в 1919 году Алиса фон Тротт возвращается в отцовское имение в Латвии, чтобы продать его и начать новую жизнь. Она сталкивается с враждебным сопротивлением местных рабочих и оказывается втянутой в тщательно спланированную ловушку, созданную демоническим адвокатом, декадентской подпольной организацией и её лидером-некрофилом! Уже круто!

Вырвавшись из лап своих «помощников», она знакомится с несколькими любителями немого кино и учится использовать кинематограф как средство исцеления и самопознания, как оружие против врагов.

На втором месте (тринадцать номинаций) - фильм Дзинтара Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды ТТТ», о котором портал bb.lv недавно писал.

Огласите весь список

В этом году на конкурс «Большой Кристап» было подано 85 фильмов: