Опубликованы первые кадры нового фильма о «Битлз» 0 114

Культура &
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опубликованы первые кадры нового фильма о «Битлз»

В Сети появились первые кадры с изображениями звезд предстоящего 4-серийного фильма Сэма Мендеса «Битлз» в образах участников группы. Фотографии были выпущены в виде почтовых открыток в Ливерпульском институте исполнительских искусств, школе, основанной при участии Пола Маккартни. Об этом сообщает The Guardian.

Пол Мескал в роли Маккартни одет в костюм и носит прическу, которые характерны для раннего периода группы, и, по всей видимости, находится в интерьере клуба «Пещера» (Cavern), где началась карьера музыкантов. Джон Леннон в исполнении Харриса Дикинсона носит круглые очки, которые стали визитной карточкой вокалиста после съемок в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Барри Кеоган, который сыграет Ринго Старра, изображен в рубашке в горошек и носит густые усы, а Джордж Харрисон, в которого перевоплотился Джозеф Куинн, носит длинные волосы и бороду, появившиеся у музыканта ближе к концу существования группы.

Институт сообщил, что спрятал пронумерованные коллекционные открытки ограниченного тиража по всему зданию, и предложил студентам найти их. Также кадры из фильма появились на официальных страницах группы и картины в соцсетях.

Режиссер Сэм Мендес объявил о проекте под черновым названием «Битлз — кинематографическое событие в четырех фильмах» в 2024 году. Выход всех четырех лент запланирован на апрель 2028 года.

#культура #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

