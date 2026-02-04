Большой интерес у студентов, преподавателей и гостей Балтийской Международной академии вызвал смотр старинных ремёсел и искусства староверов-поморцев, который в галерее BIArt организовали латвийское Староверческое общество имени И.Н.Заволоко и Общество культуры и развития староверов Эстонии.

Открывая выставку, её куратор, член Союза художников Латвии Валентин Даниленко напомнил, что её организатор - председатель Староверческого общества имени И. Н. Заволоко, один из первых выпускников БМА Пётр Алексеев, который немало сделал для популяризации древней культуры староверия. Среди его давних друзей - известный эстонский художник, резчик по дереву, иконописец и детский писатель, потомственный старовер Павел Варунин. Он-то и подвигнул староверов Эстонии показать в нашей академии свои работы.

Основу экспозиции составляют уникальные современные резные иконы, среди которых особое внимание привлекают портреты всех двенадцати апостолов. Это - работы самого Павла Варунина. Здесь можно познакомиться с его книгами и лубками, созданными в старинной староверческой манере.

Никого не оставила равнодушным и действующая копия печатного станка прославленного Гутенберга, на котором и сегодня староверы печатают знаменитые лубки. Участники выставки могли не только осмотреть его, но и отпечатать на нем для себя сувениры. Это они делали после мастер-класса, который провели Павел Варунин и эстонский народный умелец Хейкке Пылдма.

А вот дам больше заинтересовал мастер-класс по старинному декорированию ткани, который провела Марина Варунина. С её помощью они освоили основы набойки по ткани изготовили для себя оригинальные косынки, украшенные орнаментами и рисунками.

И как верно подчеркнул председатель Староверческого общества имени И. Н Заволоко, Пётр Алексеев, что этот смотр старинных староверческих ремёсел надолго останется в памяти его участников, ибо они прикоснулись к ним своими руками.

Духовный наставник Рижской Богоявленской поморской старообрядческой общины Виктор Ситников, приветствуя гостей, отметил что староверы - поморцы Эстонии подают хороший пример сохранения и обновления старинных староверческих ремёсел.

Павел Варунин сердечно поблагодарил Балтийскую Международную академию и галерею BIArt за гостеприимство и внимание к старинной культуре староверов–поморцев.

Выставка расположена в учебном корпусе БМА на улице Валерии Сейле, 1/4 и продлится до конца февраля.