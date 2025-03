Евровидение-2025: для полуфинала конкурса Supernova отобрано 20 участников из 96 заявок

В полуфинал прошли следующие исполнители: Аделина с песней Electric Love, "Chris Noah" с песней Romance Isn't Dead, "Citi zēni" с песней Ramtai, Эмилия с песней Heartbeat, Грета с песней Monster, Юлианна с песней Something In The Water и Юстс с песней Fit Right.

Также в полуфинал попали: Катрина Гупало с песней Scarlett Challenger, "KoBra" с песней Zelts, Элиза Легздиня и "Bel Tempo" с песней The Water, "LUKA" с песней Stronger, Маркус Рива с песней Bigger Than This, Марта с песней Lovable, "PALÚ" с песней Delusional, Рута Дудума с песней Chemical, "Sinerģija" с песней Bound By The Light, "Tautumeitas" с песней Bur man laimi, "Tepat" с песней Sadzejot, "The Ludvig" с песней Līgo и Том Калдераускис с песней Domāju, tu nāc.

Выбор участников полуфинала осуществляло жюри, сформированное LTV, в которое вошли представители латвийской музыкальной индустрии, сферы мероприятий и телевидения, а также международные профессионалы.

Победитель конкурса, которого определят жюри и зрители в финальном голосовании 8 февраля, получит возможность представить Латвию в мае на международном конкурсе песни "Евровидение" в Базеле, Швейцария.

Из соображений безопасности имена членов жюри LTV будут раскрыты только после международного конкурса "Евровидение" в мае.