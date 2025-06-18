Жизнь не линейна: бывают легкие периоды, а случаются и такие, когда нужно принять сложные решения. В жизни актера Александра Робака таковых встречалось немало. Больше 140 ролей в кино, звание народного любимца — имя Александра Робака известно всем. Он идеально вписался в амплуа простого, бесхитростного паренька, работяги или крепкого спортсмена, у которого главная мысль честная, а жизнь понятна и линейна. Хотя сама актерская биография Робака больше напоминает дорогу с крутыми поворотами, он даже артистом стал случайно. Просто рано понял, что быть металлургом — это точно не его, хотя в его родном Златоусте на завод шли все. Не было другой судьбы.

Но Робак искал других занятий — пробовал себя в баскетболе и в боксе, занимался авиамоделированием, туризмом, даже увлекся фигурным катанием. Умение держать баланс потом сильно пригодилось ему в последующей жизни. Но в 15 лет будущая звезда российских сериалов заглянул в театральную студию и уже тогда подростком понял, почему люди готовы отдать все, чтобы почувствовать этот трепет, когда ты стоишь под светом софитов, а твоим словам внимает весь зал. Когда Робак заявил родителям, что едет поступать в театральный, отец махнул рукой, нагуляешься — вернешься. О том, что у Саши может получиться, никто и не думал. Один московский вуз — мимо, вторая попытка в ГИТИСе — снова не прошел из-за проблем с дикцией, в отчаянном желании поступить Александр в последний момент подал документы в Ярославский театральный институт.

«Отборочные туры в Ленинграде и в Ярославле проходили на несколько дней позже Москвы, чтобы те абитуриенты, кто не прошли, могли себя попробовать еще раз. В Ленинград билет стоил 10 рублей, в Ярославль — 4 рубля 50 копеек. А, поскольку денег у меня было в обрез, выбор пал на Ярославль», — рассказывал Робак. Сейчас звезда «Домашнего ареста» думает, что это был перст судьбы, ведь именно тут он вскоре познакомился со своей первой женой Натальей Трубицыной, которая вскоре родила ему сына Арсения. И именно в этом вузе ему заложили упорство и волю к профессии: не сдаваться, даже если успеха не светит.

И несмотря на то, что брак Робака скоро распался, как и почти каждый первый, студенческий, именно бывшая жена убедила Александра пробовать свои силы в московских театрах. Сам актер робко мечтал служить в театре им. Маяковского, куда, к его удивлению, его взял главный режиссер Андрей Гончаров. Правда, Робаку пришлось уговаривать руководителя театра «посмотреть его». Именно здесь в стенах здания на Большой Никитской произойдет вторая знаменательная встреча — с Максимом Лагашкиным, лучшим другом Робака на долгие годы и постоянным партнером на съемках.

И если в театре все складывалось более, чем удачно, то в кино Робака долго ждали неудачи. Ну как неудачи? Роли были постоянные, но безликие, однотипные, вчерашний ярославский студент постоянно играл бандитов, охранников, телохранителей или спортсменов. Его дебютной киноработой стал фильм-притча «День полнолуния». А уже в 2003 году ему доверили главную роль в картине «Вокзал». Зрителям запомнилось и его роль в «Брате-2», где герой Робака, стоя у джипа, декламирует стихи, а мимо проходит герой Сергея Бодрова-младшего — Данила.

Но как это часто бывает за стремительно развивающейся карьерой мужчина порой упускает моменты, когда растут и становятся взрослыми его дети, случилось такое и с Александром Робаком. Старший сын Арсений все детство провел за кулисами театра Маяковского. «Оставлял его на вахте, и он бродил по множеству подсобных помещений — костюмерные цеха, столярные мастерские… Когда заканчивалась репетиция, по трансляции объявляли: ''Арсений, папа ждет тебя в буфете''. И он откуда-то прибегал со всякими тряпочками, палочками», — вспоминает артист.

На Арсения сильно повлиял развод родителей и когда он вступил в трудный период взросления, подросток сорвался с катушек. У него появились сомнительные друзья, алкоголь, сигареты, он забросил учебу. Чтобы окончательно не потерять сына, родители приняли решение сдать его в школу-интернат, находящуюся в Подмосковье. Решение было трудное, но верное.

К 17 годам Арсений хорошо окончил школу и без труда поступил в ГИТИС, откуда вскоре перевелся в Школу-студии МХАТ. Сегодня он — актер труппы театра имени Пушкина и востребованный киноартист. Более того, парень прошел режиссерские курсы и уже дебютировал с сериалом «Жиза».