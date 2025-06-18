Baltijas balss logotype

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат 0 444

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Александр Робак, Арсений Робак.

Александр Робак, Арсений Робак.

Мужчина порой упускает моменты, когда растут и становятся взрослыми его дети.

Жизнь не линейна: бывают легкие периоды, а случаются и такие, когда нужно принять сложные решения. В жизни актера Александра Робака таковых встречалось немало. Больше 140 ролей в кино, звание народного любимца — имя Александра Робака известно всем. Он идеально вписался в амплуа простого, бесхитростного паренька, работяги или крепкого спортсмена, у которого главная мысль честная, а жизнь понятна и линейна. Хотя сама актерская биография Робака больше напоминает дорогу с крутыми поворотами, он даже артистом стал случайно. Просто рано понял, что быть металлургом — это точно не его, хотя в его родном Златоусте на завод шли все. Не было другой судьбы.

Но Робак искал других занятий — пробовал себя в баскетболе и в боксе, занимался авиамоделированием, туризмом, даже увлекся фигурным катанием. Умение держать баланс потом сильно пригодилось ему в последующей жизни. Но в 15 лет будущая звезда российских сериалов заглянул в театральную студию и уже тогда подростком понял, почему люди готовы отдать все, чтобы почувствовать этот трепет, когда ты стоишь под светом софитов, а твоим словам внимает весь зал. Когда Робак заявил родителям, что едет поступать в театральный, отец махнул рукой, нагуляешься — вернешься. О том, что у Саши может получиться, никто и не думал. Один московский вуз — мимо, вторая попытка в ГИТИСе — снова не прошел из-за проблем с дикцией, в отчаянном желании поступить Александр в последний момент подал документы в Ярославский театральный институт.

«Отборочные туры в Ленинграде и в Ярославле проходили на несколько дней позже Москвы, чтобы те абитуриенты, кто не прошли, могли себя попробовать еще раз. В Ленинград билет стоил 10 рублей, в Ярославль — 4 рубля 50 копеек. А, поскольку денег у меня было в обрез, выбор пал на Ярославль», — рассказывал Робак. Сейчас звезда «Домашнего ареста» думает, что это был перст судьбы, ведь именно тут он вскоре познакомился со своей первой женой Натальей Трубицыной, которая вскоре родила ему сына Арсения. И именно в этом вузе ему заложили упорство и волю к профессии: не сдаваться, даже если успеха не светит.

И несмотря на то, что брак Робака скоро распался, как и почти каждый первый, студенческий, именно бывшая жена убедила Александра пробовать свои силы в московских театрах. Сам актер робко мечтал служить в театре им. Маяковского, куда, к его удивлению, его взял главный режиссер Андрей Гончаров. Правда, Робаку пришлось уговаривать руководителя театра «посмотреть его». Именно здесь в стенах здания на Большой Никитской произойдет вторая знаменательная встреча — с Максимом Лагашкиным, лучшим другом Робака на долгие годы и постоянным партнером на съемках.

И если в театре все складывалось более, чем удачно, то в кино Робака долго ждали неудачи. Ну как неудачи? Роли были постоянные, но безликие, однотипные, вчерашний ярославский студент постоянно играл бандитов, охранников, телохранителей или спортсменов. Его дебютной киноработой стал фильм-притча «День полнолуния». А уже в 2003 году ему доверили главную роль в картине «Вокзал». Зрителям запомнилось и его роль в «Брате-2», где герой Робака, стоя у джипа, декламирует стихи, а мимо проходит герой Сергея Бодрова-младшего — Данила.

Но как это часто бывает за стремительно развивающейся карьерой мужчина порой упускает моменты, когда растут и становятся взрослыми его дети, случилось такое и с Александром Робаком. Старший сын Арсений все детство провел за кулисами театра Маяковского. «Оставлял его на вахте, и он бродил по множеству подсобных помещений — костюмерные цеха, столярные мастерские… Когда заканчивалась репетиция, по трансляции объявляли: ''Арсений, папа ждет тебя в буфете''. И он откуда-то прибегал со всякими тряпочками, палочками», — вспоминает артист.

На Арсения сильно повлиял развод родителей и когда он вступил в трудный период взросления, подросток сорвался с катушек. У него появились сомнительные друзья, алкоголь, сигареты, он забросил учебу. Чтобы окончательно не потерять сына, родители приняли решение сдать его в школу-интернат, находящуюся в Подмосковье. Решение было трудное, но верное.

К 17 годам Арсений хорошо окончил школу и без труда поступил в ГИТИС, откуда вскоре перевелся в Школу-студии МХАТ. Сегодня он — актер труппы театра имени Пушкина и востребованный киноартист. Более того, парень прошел режиссерские курсы и уже дебютировал с сериалом «Жиза».

Читайте нас также:
#знаменитости
1
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

TERRI – путь в звезды!
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 1058
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 930
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 774
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 605

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 38
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 54
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 105
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 103
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 119
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 139
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 38
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 54
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 105

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео