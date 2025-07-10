Baltijas balss logotype

52-летнему артисту Мерзликину придется после развода делить шале за 700 000 EUR

Lifenews
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Ну чем они были не пара.

Ну чем они были не пара.

Даже четверо детей не остановили от рокового шага.

В истории с разводом Андрея Мерзликина поставлена точка. Теперь есть официальная информация о новом статусе звезды «Бумера».

В середине июня следящие за личной жизнью звезд российского шоу-бизнеса люди были шокированы просочившейся в СМИ информацией о том, что Мерзликин разводится с женой. Ведь артист и его супруга Анна считались одной из самых крепких пар среди других знаменитостей. Так, к примеру, в 2025 году они бы отмечали 19 годовщину свадьбы. Увы, этого уже не произойдет.

Как стало известно сегодня, 8 июля, Андрея и Анну официально развели. Расторжение брака, по данным источника, прошло в судебном участке № 181 в Очаково-Матвеевском. У 52-летнего Мерзликина и его 44-летней уже бывшей жены есть четверо детей 10, 13, 15 и 17 лет.

Что же подтолкнуло Андрея и Анну разойтись после стольких лет совместной жизни? Казалось, что у них все идеально. Правда, Мерзликин не особо посвящал журналистов и поклонников в подробности личной жизни.

Разумеется, поползли самые разные слухи. К примеру, об интрижке актера с тренером по скалолазанию. Но Мерзликин уже успел опровергнуть эту информацию. О причинах развода и он, и Анна продолжают молчать. Интересно, что бывшая жена даже успела вступиться за Андрея, отметив, что тот порядочный мужчина. При этом экс-супруга звезды «Бумера» отметила, что подробностей их внезапного развода можно не ждать.

Так что журналистам оставалось довольствоваться имеющейся в общем доступе информации по поводу имущества. После рухнувшего брака экс-пере предстоит поделить весьма интересную недвижимость. Речь, к примеру, идет о шале за 70 миллионов рублей (700 тысяч евро) и собственном парке.

#знаменитости
3
0
2
1
0
0

(1)
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    прям рыдаю от жалости !!! он же не доширак жрать будет , а делить недвижку почти за лям!!!

    11
    5

Видео