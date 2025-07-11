Baltijas balss logotype

Алла заедет в квартиру в Москве!? Возвращение Пугачевой в Россию допустил продюсер

Дата публикации: 11.07.2025
Алла заедет в квартиру в Москве!? Возвращение Пугачевой в Россию допустил продюсер
ФОТО: Global Look Press

Сенгер: Пугачева не говорила жестких слов о россиянах, поэтому может вернуться.

Продюсер Игорь Сенгер, работающий с крупными российскими артистами, заявил, что уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева еще может вернуться в страну.

По словам Сенгера, Примадонна не позволяла себе жестких слов о России и россиянах, в отличие от ее супруга Максима Галкина.

«Вернется в свою арбатскую квартиру. С Киркоровым соседями будут. А потом квартиры объединят и всех четверых детей будут вместе растить», — пошутил он.

Галкин же, напротив, еще не скоро сможет заслужить прощение у жителей страны за свои резкие высказывания. Сенгер назвал шоумена неумным человеком.

  • П
    Процион
    11-го июля

    Снова Пугачёва на арене. То Трамп, то Пугачёва. Оба уже осточертели. Прямо бич какой-то для нормальных людей.

  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    бабулька может и вернуться как ни в чем ни бывало !!! ей ссы в глаза - все Божья роса !!!!

  • С
    Сарказм
    11-го июля

    Кто такой этот продюсер и почему его мнение должно интересовать нас, не говоря уже о Галкине с Пугачевой, тем более, что судя по цитате он редкостный дебил. Но пуканы рабсиянам Пугачева рвет уже 4-ый год, они б о шамане своем блезном на парус кадышевой так переживали, аж по 2 "новости" в день тискают. А наши подмахиватели старательные и рады передрать

