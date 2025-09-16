Baltijas balss logotype
Названы пять главных причин пожелтения зубов

Lifenews
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Названы пять главных причин пожелтения зубов
ФОТО: Unsplash

Ортодонт Эрраис предупредила о пожелтении зубов из-за кофе, чая и вина.

Ортодонт Альмудена Эрраис заявила, что желтые зубы далеко не всегда являются результатом плохой чистки. Пять главных причин изменения оттенка эмали она назвала в беседе с изданием La Razon.

По словам врача, зубы могут окрашивать такие напитки, как кофе, красное вино и чай, а также некоторые специи. В качестве примера она привела куркуму. Кроме того, специалист предупредила, что зубы могут пожелтеть из-за сигарет.

Третьей причиной она назвала возраст. По словам Эрраис, то, что эмаль со временем приобретает желтоватый оттенок, является нормой. Кроме того, эта проблема может возникать из-за приема некоторых антибиотиков и генетической предрасположенности.

В заключение ортодонт отметила, что если человека беспокоит цвет зубов, то у стоматолога можно отбелить их или ограничиться профессиональной чисткой.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео