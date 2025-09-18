90-летнему аристократу понадобилась защита от 30-летней сталкерши

90-летнему британскому виконту Генри Николасу Гейджу понадобилась судебная защита от сталкерши. Об этом стало известно Daily Mail.

Сейчас Гейдж счастливо женат на Александре Мюррей Темплтон, которая младше его на 35 лет, и воспитывает с ней сына-подростка. Когда жена аристократа была беременна, его преследовала 30-летняя сталкерша по имени Даниэль Миллис.

Супругам пришлось обратиться в суд, чтобы спастись от женщины, которая была одержима Гейджем. Теперь Миллис запрещено контактировать с виконтом, его семьей, друзьями и работниками его поместья как в личной жизни, так и в переписке.

Гейдж не распространяется о том, что именно делала Миллис. Его друг кратко описал период активного сталкинга Миллис как «очень трудное время». Он отметил, что надеется на силу закона и приобретенную виконтом судебную защиту.