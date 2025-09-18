Baltijas balss logotype
Кардиолог рассказала о неожиданной особенности завтрака

Lifenews
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Кардиолог рассказала о неожиданной особенности завтрака
ФОТО: Freepik

Кардиолог: пропуск завтрака может спровоцировать проблемы с сосудами.

Пропуск завтрака может спровоцировать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, но только при условии, если это вызывает стресс, рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова.

По словам специалистки, когда человек пропускает прием пищи из-за срочных дел или нехватки времени, в крови повышается уровень кортизола. «Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек», — заявила врач. Она добавила, что со временем это может привести к проблемам с сосудами и увеличить риск инфаркта и инсульта.

Однако Ерусланова подчеркнула, что у людей, которые осознанно не завтракают, например придерживаются интервального голодания или соблюдают мусульманский пост Рамадан, подобного негативного влияния не наблюдается. По ее мнению, это объясняется тем, что организм не испытывает стресс, поэтому разрушительный механизм не запускается.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

