Бывшая Павла Дурова заявила о невыплате алиментов и раскритиковала его завещание

Lifenews
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая Павла Дурова заявила о невыплате алиментов и раскритиковала его завещание

Ирина Болгар обвинила миллиардера в том, что он перестал помогать семье и ограничил доступ детей к наследству.

После долгого молчания бывшая возлюбленная Павла Дурова, Ирина Болгар, вновь вышла на связь. В своём блоге она рассказала, что уже несколько месяцев воспитывает троих общих детей без какой-либо финансовой поддержки со стороны миллиардера.

Болгар выразила возмущение содержанием завещания, составленного Дуровым. Согласно документу, наследство должно быть распределено между всеми его биологическими потомками, но доступ к средствам дети получат только через три десятилетия.

Ирина подчеркнула, что предприниматель ранее обещал обеспечить их детей, однако теперь полностью дистанцировался от семьи и публично отрицает прошлые отношения.

Семья живёт без поддержки

По словам Болгар, в прошлом году ей пришлось срочно переехать с детьми в съёмную квартиру из-за нехватки средств. Первое время в жилье не было даже мебели, и дети спали на надувных матрасах. Несмотря на это, семья продолжила обычный ритм жизни — школу, кружки и занятия музыкой.

Имя Ирины Болгар стало известно летом 2024 года, когда она обратилась в Forbes с просьбой уточнить, сколько у Павла Дурова всего детей. Позднее женщина подала в суд, заявив о прекращении выплат алиментов и жестоком обращении с ребёнком. Представители Дурова тогда ответили, что выплаты были приостановлены из-за «нецелевого расходования средств».

Новая глава в жизни миллиардера

По официальным данным, у Павла Дурова — шестеро признанных детей, однако сам он заявлял, что является биологическим отцом более сотни малышей по всему миру, выступив донором спермы.

Сейчас предприниматель находится в отношениях с Юлией Вавиловой, которая, по информации СМИ, пережила потерю ребёнка во время его ареста во Франции.

Источник: kleo

Видео