Эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова посоветовала по возможности воздержаться от употребления кофе на растительном молоке.

«Если говорить о растительном молоке, самое главное, на что следует обратить внимание, — это его состав. В большинстве случаев в нем много скрытого добавленного сахара, загустителей и химических добавок. Одна из них — каррагинан, который вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта», — предупредила врач.

Также, по ее словам, растительное молоко содержит значительно меньшее количество белка, чем коровье. По этой причине, чтоб пенка на кофе держалась дольше, в него добавляют загустители и стабилизаторы, которые также не слишком полезны для здоровья.

Бинатова подчеркнула, что сказать, что миндальное, рисовое или соевое молоко полезнее и лучше коровьего, нельзя. В связи с этим она рекомендовала только людям с диагностированной непереносимостью лактозы выбирать растительное молоко вместо коровьего.