Врач общей практики Марк Пико считает, что процесс отвыкания от вейпов отличается от преодоления обычной никотиновой зависимости. Рабочие способы снизить тягу к системам замещения табака он раскрыл в беседе с Daily Mail.

Пико считает, что курильщики вейпов, помимо химической зависимости, приобретают сильную привычку подносить руку ко рту. По его словам, многие привыкают украдкой делать затяжку даже в общественных местах или на работе, и прекратить это делать бывает труднее, чем просто перестать курить.

Врач полагает, что такая устойчивая тяга появляется из-за того, что мозг связывает повторяющееся движение рук с получением удовольствия и снятием стресса. Поэтому людям, бросающим вейпы, он посоветовал в процессе отвыкания постоянно занимать чем-то руки. Это могут быть игрушки-антистресс, гладкий камешек или какой-то полезный перекус. Также Пико посоветовал носить с собой блокнот для рисования и карандаши. По его словам, творческая деятельность помогает мозгу отвлекаться от старых привычек и установок.

Кроме того, специалист предложил попробовать решать головоломки или кроссворды, а также играть в компьютерные игры. Но этот вариант Пико призвал применять дозированно, не более 45 минут в день. Врач добавил, что уменьшить сильную тягу к курению иногда помогают жевательные резинки.