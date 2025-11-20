Изделия из овечьей или верблюжьей шерсти могут вызвать аллергию так же, как и шерсть домашних животных. При этом эксперт отметила, что сама по себе шерсть безвредна, проблема кроется в нарушении работы иммунной системы человека. Аллергены не обладают патогенными свойствами, в отличие от вирусов и бактерий.

«Аллергия связана не с тем, что человек соприкасается с шерстью или с какими-то другими факторами, а с тем, что при нарушении иммунитета повышенная чувствительность на аллергены (...) Сами по себе никакие виды шерсти, никакие пищевые продукты, никакая пыльца растений не обладают патогенными болезнетворными свойствами», — отметила врач.

Проявлениями аллергии могут быть местные реакции на коже, заложенность носа и чихания. Для точной диагностики следует обратиться к специалисту и провести специальные тесты, заключила врач.