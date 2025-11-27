Baltijas balss logotype
Мелания Трамп открыла рождественский сезон Белого дома

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мелания Трамп открыла рождественский сезон Белого дома

Супруга американского президента Мелания Трамп открыла сезон зимних праздников, приняв у Белого дома главную рождественскую ель страны. Торжественная церемония состоялась у входа в резиденцию и ознаменовала начало подготовки к праздничному оформлению.

Для события первая леди выбрала элегантное кремовое пальто Dior, которое подчеркнуло её утончённый стиль. Образ дополнили бордовые перчатки и туфли Manolo Blahnik с классическим шотландским принтом тартан — один из ключевых трендов сезона.

Праздничное дерево высотой более пяти метров доставили на конной повозке, сопровождаемой кучером в цилиндре. Пихта была выращена на ферме Korson's Tree Farms в Мичигане, победившей в конкурсе Национальной ассоциации рождественских ёлок.

По традиции ель установят в Голубой комнате Белого дома, где в декабре состоится церемония зажжения огней. Мелания Трамп лично курирует праздничное оформление резиденции — в этом году оно особенно значимо после масштабной реставрации восточного крыла здания.

Источник: kleo.ru

#мода #рождество #белый дом #Мелания Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
