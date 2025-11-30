Все, кто сталкивался с ремонтом и выбирал в напольное покрытие паркет, знает, что он хоть и выглядит весьма красиво, но обходится недешево и требует сложного ухода. Хотя ему отдавали предпочтение даже в СССР, ведь в наспех построенных хрущевках даже в те времена уже клали паркет "елочкой".

Все дело в том, что на момент массового строительства хрущевок хороших, безопасных и долговечных синтетических покрытий просто не существовало. Древесина для паркета считалась дешевым ресурсом. В СССР паркет считался атрибутом "культурного" городского жилья. Паркет, в отличие от линолеума или хрупкой плитки, достаточно легко можно было отреставрировать.

Советский Союз был "лесным" государством. Леса, которые занимали значительную часть площади, массово вырубали для обустройства дорог, строительства новых населенных пунктов и т.д. По этой причине В СССР не было недостатка древесины.

Более того, она во многом была отходом производства и считалась дешевым ресурсом, поскольку часто лесоповалом занимались заключенные, которым не платили за эту работу.

Но в то же время, во времена Советского Союза качественная химическая промышленность развивалась значительно медленнее. Таким образом, на момент массового строительства хрущевок (конец 50-х и 60-е года), хороших, безопасных и долговечных синтетических покрытий просто не существовало в промышленных масштабах.

Линолеум хоть и производился, но его было крайне мало. Да и к тому же, изготавливался он на тканевой основе с использованием фенольных смол, имел резкий неприятный запах и низкую износостойкость.

Таким образом, строительная промышленность отдавала предпочтение более дешевому и экологичному паркету. Хотя монтаж и уход за ним были значительно сложнее. Стоит добавить, что были еще две альтернативы — крашеная доска и керамическая плитка. Но были свои нюансы — плитка была очень дорогой в производстве и не очень качественной – легко билась от удара чем-то тяжелым. А доска — ассоциировалась с сельскими домами, поскольку имена не слишком эстетичный вид.

Поэтому из всех напольных покрытий по всем параметрам выигрывал паркет. Еще в сталинские времена на пол клали художественный паркет со сложными узорами, а вот для "хрущевок" и более поздних "брежневок" уже использовали стандартизированный и максимально технологичный вариант.

Такой паркет был изготовлен их маленьких деревянных планок, их производство было поставлено на поток на деревообрабатывающих комбинатах. Это давало возможность использовать не только высококачественную древесину и относительно легко монтировать паркетное покрытие в помещениях различной площади.

Следующим шагом стал щитовой паркет. На заводах клеили паркетные плашки на основу из ДСП или дешевой доски. Такие щиты размером, например, 50х50 см, укладывать было значительно быстрее и проще, чем каждую плашку отдельно. Технология массового производства была направлена на удешевление и ускорение строительства.

В 50-60-х годах массовое строительство имело не только утилитарную, но и идеологическую цель: дать каждой советской семье, которая часто жила в бараках или коммуналках, отдельную квартиру. Она должна была символизировать новый и более высокий уровень жизни.

Паркет, в свою очередь, считался атрибутом "культурного" городского жилья. Это был шаг вперед, стандарт благоустройства. оветская философия строительства во многом базировалась также на принципах практичности. Это означает, что из имеющихся ресурсов пытались буквально выжимать максимум.

Паркет, в отличие от линолеума или хрупкой плитки, достаточно легко можно было отреставрировать. Его циклевали (снимали верхний поврежденный слой лака и древесины) и покрывали лаком заново. Такую процедуру можно было проводить 5-7 раз, тем самым возвращая полу почти его первозданный вид.

А вот в 1980-е, когда Советский Союз уже был близок к распаду, начала стремительно развиваться химическая промышленность и линолеума тогда стали производить в достатке. И хотя он имел довольно неэстетичный вид, им стали покрывать полы во многих квартирах, чтобы упростить уход за жильем.