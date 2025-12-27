Baltijas balss logotype
В жизни Курниковой и Иглесиаса зажглось новое солнышко

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Четверо детей скрепят эту замечательную пару еще сильней.

Четверо детей скрепят эту замечательную пару еще сильней.

Семья продолжает вести закрытый образ жизни.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде и двукратная чемпионка Итогового турнира WTA в парном разряде Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже почти 25 лет. Пара познакомилась на съемках клипа в 2001-м.

На днях Анна выставила в личном блоге в Instagram пост с объявлением о рождении четвертого малыша. Пол, как и имя ребенка, пока неизвестны. Фото с малюткой спортсменка сопроводила лаконичной, но очень милой фразой: "Мое солнышко..."

821-1.jpg

Как прошли роды, о которых Курникова рассказала спустя шесть дней, тоже неизвестно. Анна и Энрике ведут максимально закрытый образ жизни. Теннисистка не только не дает интервью отечественным изданиям, но и почти ничего не рассказывает в соцсетях. Кто знает, возможно, пост с малышом Курникова выставила только потому, что все и так говорили о ее четвертой беременности.

Конечно, поклонники Анны и Энрике не очень удивились новости о рождении четвертого малыша. Последние недели, в подтверждении всех разговоров, Курникова постоянно появлялась на людях в одежде оверсайз, постоянно скрывающей живот. Теперь фанаты поздравляют Анну с радостным событием.

«О господи! Самый сладкий рождественский подарок»; «Анюта, поздравляю! Ты герой»; «Счастлива за вас двоих. Семья продолжает расти»; «Пусть бог вас благословит»; «Пусть растет здоровым и счастливым»; «Поздравляю, любимые Энрике и Анна»; «Красивый малыш»; «Здоровья малышу и маме»; «Красота!»; «Добро пожаловать, солнышко. Желаю тебе здоровья, любви и тихого счастья», — пишут фанаты Курниковой и Иглесиаса.

#звезды #теннис #музыка #instagram #социальные сети #семья #знаменитости
Оставить комментарий

