Леонтьев заработает в Москве на новогодних корпоративах не менее 60 млн рублей или свыше 620 тысяч евро. После чего планирует уехать назад к себе домой в Майами, США.

Журналисты раскрыли многомиллионную сумму заработка российского эстрадного певца Валерия Леонтьева на новогодних корпоративах. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Выяснилось, что помимо корпоратива находящейся под санкциями США нефтяной компании «Лукойл», 76-летний артист проведет в Москве еще три частных мероприятия, но в разные дни. За все четыре концерта Леонтьев заработает не менее 60 миллионов рублей или свыше 620 тысяч евро. После них он улетит из Москвы в Майами, а 11 января вновь вернется в российскую столицу на заработки - тогда в Москве будут щедро платить за корпоративы перед "старым Новым годом".

Также стало известно, что из-за возраста и высокой нагрузки поп-исполнитель строго отказывается от нескольких выступлений в один день. В его райдер включены минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет, а также гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.