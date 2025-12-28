Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

620 тысяч евро! 76-летний Леонтьев приехал из США собрать деньги в России 2 1697

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 620 тысяч евро! 76-летний Леонтьев приехал из США собрать деньги в России
ФОТО: Global Look Press

Леонтьев заработает в Москве на новогодних корпоративах не менее 60 млн рублей или свыше 620 тысяч евро. После чего планирует уехать назад к себе домой в Майами, США.

Журналисты раскрыли многомиллионную сумму заработка российского эстрадного певца Валерия Леонтьева на новогодних корпоративах. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Выяснилось, что помимо корпоратива находящейся под санкциями США нефтяной компании «Лукойл», 76-летний артист проведет в Москве еще три частных мероприятия, но в разные дни. За все четыре концерта Леонтьев заработает не менее 60 миллионов рублей или свыше 620 тысяч евро. После них он улетит из Москвы в Майами, а 11 января вновь вернется в российскую столицу на заработки - тогда в Москве будут щедро платить за корпоративы перед "старым Новым годом".

Также стало известно, что из-за возраста и высокой нагрузки поп-исполнитель строго отказывается от нескольких выступлений в один день. В его райдер включены минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет, а также гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Читайте нас также:
#США #шоу-бизнес #Москва #музыка #telegram #журналистика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
4
0
3
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    28-го декабря

    надо его пригласить в латвию ! и филиппа киркорова ! пусть дадут совместный концерт ! старые пестни о главном ! лайма вайкуле пусть пригласит !

    6
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    28-го декабря

    Пусть зарабатывает там , где живет

    27
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео