1 января 2026 года в прокат выходит фильм «Буратино» от режиссера Игоря Волошина и продюсера Константина Эрнста — экранизация «Золотого ключика» Алексея Толстого с теми же песнями, что звучали в советском телефильме, вышедшем полвека назад. (Отчасти это киноверсия спектакля «Буратино», идущего в Театре Алексея Рыбникова, автора этих замечательных песен).

Тортила больше не черепаха: просто пожилая волшебница, живущая на подводной лодке и выдающая живым существам (не всем) право на то, чтобы с ними случилось чудо. Кстати, имя ее теперь пишется с одним «л».

Дверца за нарисованным очагом ведет теперь не в какой-то там кукольный театр, а в комнату желаний, как в «Сталкере»; там можно попросить мироздание о чем угодно («только не воскрешать и не влюблять»).

Вместо играющего на скрипке сверчка — три говорящих (и летающих!) таракана (их озвучивают Николай Николаевич Дроздов, певец Ваня Дмитриенко и комик-импровизатор Антон Шастун).

Мальвина в изумительном исполнении Анастасии Талызиной — уже не заносчивая чистоплюйка, склонная всех воспитывать, а робкая, замученная жизнью и Карабасом юная артистка. Она, кстати, не кукла, а человек, как и ее коллега по сцене Артемон (Марк Эйдельштейн).

А также - Арлекин (Рузиль Минекаев).

Ну и Пьеро (Степан Белозеров): все персонажи в этом фильме люди, только Буратино — нет.

И действие разворачивается в почти настоящей Италии, скажем, начала XX века: персонажи говорят «Буона сера», в музыке появляется отчетливо итальянское настроение (музыку контролировал написавший ее Алексей Рыбников, придавший ей именно то звучание, которое, по изначальному замыслу, и должно было быть в советском телефильме).

И все-таки это совершенно другой «Буратино», и он, несмотря на несколько недостатков, не хуже старого советского фильма. Местами он настолько изобретателен, что происходит совсем непредвиденное: тебе интересно его смотреть, потому что хочется узнать, что будет дальше. Словно ты не знаешь сюжета, не читал Алексея Толстого и Карло Коллоди, и не видел ко всему прочему полдюжины киноверсий «Пиноккио».