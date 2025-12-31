2025-й стал для семьи Аллы Пугачёвой годом, окончательно похоронившим надежды родни на обеспеченное будущее. Бегство с родины, народный гнев, отсутствие успеха за рубежом и запрет композитора Крутого петь его песни — какие удары сопровождали клан это время?

Для неё и её семьи последние годы стали временем постоянных и больших потерь — как репутационных, так и финансовых.

А в этом году от неё отвернулся один из самых близких друзей, благодаря кому Пугачёвы зарабатывали и процветали, — композитор и продюсер Игорь Крутой.

Старшая дочь бывшей Примадонны — Кристина Орбакайте — уехала в США, где у неё новый муж, дорогая недвижимость и никаких перспектив заработка и творческой карьеры. Об этом свидетельствуют полупустые и пустые залы в американских городах, куда приезжала с выступлениями певица.

До недавнего времени Орбакайте это не слишком заботило, ведь основной заработок приносила покинутая ею Россия и русскоязычное постсоветское пространство. Однако в прошлом году российские гастроли наследницы Пугачёвой закончились едва начавшись: её освистали на первом же выступлении в Санкт-Петербурге, после этого вычеркнули из списка артистов, выступавших на праздничном концерте в Кремле, а следом отменились мероприятия и в других российских городах.

После этого провала Орбакайте уже из США даже публично попрощалась с родиной, заявив, что вернётся туда когда-нибудь в следующей жизни. И тут последовали новые неприятности: в 2025 году ей запретили приезжать в Латвию, а в родной Литве отменяют концерты. Тамошние власти вдруг озаботились вопросом, с кем певица: с Западом или с Россией?

При этом Прибалтика — традиционное место заработка семьи Пугачёвой. В последние годы здесь у них самый преданный и благодарный зритель.

Самое страшное для Орбакайте, кажется, случилось этим летом: в своё время называвший её доченькой многолетний друг и соратник Пугачёвой композитор и продюсер Игорь Крутой неожиданно запретил Кристине Орбакайте петь свои песни.

Удар крайне чувствительный. Репертуар певицы во многом состоит именно из его хитов — и отсутствие их в концертной программе ставит крест на карьере дочери экс-Примадонны, по сути лишая её доходов от заграничных гастролей.

О том, что ситуация действительно тяжёлая, говорит гневная реплика президента «Русской медиагруппы», организатора премии «Золотой граммофон» и многолетнего защитника Пугачёвой Владимира Киселёва.

— Господин Крутой объявил, что отнимает песни у Орбакайте. Судя по всему, Алла Борисовна что-то не то сказала. Это абсолютно не по-мужски, — заявил Киселёв.

Кстати, о том, что дела у потомков Пугачёвой идут так себе, косвенно говорит и ситуация с её внуком — 34-летним Никитой Пресняковым, живущим в США.

На днях его отец и первый муж Орбакайте Владимир Пресняков заявил, что сын вскоре вернётся в Россию. Он до сих пор ещё не здесь, потому что якобы связан каким-то контрактом. Заявление неожиданное, потому что ещё недавно Пресняков-младший продавал (впрочем, безуспешно) особняк на Истре, оставленный ему бабушкой.