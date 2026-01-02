Baltijas balss logotype
Выявлен неочевидный триггер нарушений сна 0 463

Lifenews
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выявлен неочевидный триггер нарушений сна
ФОТО: Unsplash

Nutrients: качество сна связано с уровнем магния и цинка в организме

Анализ данных более чем тысячи взрослых показал, что качество сна может быть связано с уровнем отдельных микроэлементов в организме. Участников оценивали с помощью Питтсбургского индекса качества сна (PSQI), а концентрации магния, цинка и меди определяли как по анализам крови, так и по данным о питании. Работа опубликована в Nutrients.

Наиболее устойчивую связь показал магний. Его пониженный уровень в крови, а также недостаточное поступление с рационом чаще встречались у людей с плохим качеством сна. Ассоциация сохранялась даже после учета возраста, пола и индекса массы тела, что указывает на возможную самостоятельную роль магния в регуляции сна.

Для цинка выявилась иная закономерность: более высокие концентрации в сыворотке крови были связаны с меньшей вероятностью плохого сна, тогда как дефицит цинка сопровождался заметным ростом риска нарушений. При этом количество цинка в рационе само по себе с качеством сна не коррелировало.

Медь, в отличие от магния и цинка, не показала связи с показателями сна ни по анализам крови, ни по данным о питании. Авторы подчеркивают, что исследование носит поперечный характер и выявляет лишь статистические ассоциации, поэтому для подтверждения причинно-следственных механизмов необходимы долгосрочные и интервенционные исследования.

#питание #сон #кровь #здоровье #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

