Брайан Хью Уорнер, которого весь мир знает под псевдонимом Мэрилин Мэнсон – без сомнения, является самым скандальным рок-исполнителем современности и фронтменом одноимённой группы Marilyn Manson. Его знают даже те, кто ни разу не слышал ни одной из его песен. Музыкант находится в состоянии отмены. Он не даёт концертов, сцены с ним вырезали из популярного сериала «Американские боги».

Кажется, Мэрилин Мэнсон никогда не менялся и всегда оставался в одном образе. Но все-таки даже «дитя тьмы», которому сегодня исполнилось 57 лет, несколько округлился и стал выглядеть почти как «скуф», а не как серьезный рокер, который перепевал Depeche Mode, записывал саундрек к «Матрице» и препарировал Tainted Love.

Мы все помним о его громких романах — чего стоит появление на мероприятии с Дитой фон Тиз и Роуз Макгоуэн. Все они по-разному комментировали человеческие качества Мэнсона, при этом отдавая уважение его таланту.

Мэрилин также отметился тем, что снялся в одном из сезонов знаменитого сериала Californication (в русском переводе — «Блудливая Калифорния»), где вместе с главным героем Хэнком Муди зажигал в солнечном городе.

Мэнсон и сейчас появляется на разных тусовках (например, на вечеринках в честь «Оскара»), а также записывает альбомы и гастролирует с мировым туром. Но больших и серьезных релизов мы от него уже давно не слышали.

При этом к дню рождения музыканта в соцсетях нашли, как выглядит Мэрилин Мэнсон без грима. Показываем раритетное фото.