Популярная диета привела к развитию рака 0 987

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Популярная диета привела к развитию рака
ФОТО: pixabay

The Sun: диеты с высоким содержанием жиров повышают риск рака печени.

Жирные диеты, включая популярную кетогенную, могут способствовать развитию рака печени, сообщает The Sun со ссылкой на исследование ученых из Массачусетского технологического института (MIT).

В публикации отмечается, что при стрессовых условиях, вызываемых диетой с высоким содержанием жиров, клетки печени перестают выполнять свои обычные функции и возвращаются к более примитивному состоянию, которое способствует их выживанию в тяжелых условиях. Со временем такой сдвиг снижает функциональность органа и делает его значительно более уязвимым к развитию опухолей.

Ученые из MIT провели эксперименты на мышах, в результате которых выяснили, что длительное употребление жирной пищи почти у всех подопытных вызвало развитие рака печени.

Также было обнаружено, что в тканях печени у людей происходят похожие изменения: гены, отвечающие за нормальную работу органа, подавляются, а активируются гены, связанные с условиями, способствующими росту опухолей.

Ранее старший клинический консультант The Independent Pharmacy Дональд Грант заявил, что часто встречающееся в ходе новогодних праздников вздутие живота может быть признаком тяжелых заболеваний, включая рак. По его словам, вздутие может указывать на дивертикулит или болезнь Крона. При этом данное состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.

#диета #рак #печень #гены #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
