Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

78-летняя София Ротару живет в Киеве и сохраняет приватность 0 549

Lifenews
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитая "хуторянка".

Знаменитая "хуторянка".

Дома в семье певицы говорили только на молдавском языке.

Певица София Ротару тщательно оберегает свою приватность после начала войны. Артистка не дает концертов и редко появляется в соцсетях, высказываясь лишь по особым случаям и для того, чтобы почтить память жертв российско-украинской войны. Летом прошлого года Ротару выложила фотографии из Киева, из-за чего поклонники сделали предположение, что она проживает в Киеве.

Украинская певица Оксана Билозир раскрыла неожиданные факты о жизни своей коллеги по сцене, легендарной артистки Софии Ротару. В интервью Дмитрию Гордону она восхитилась четкой гражданской позицией Ротару. Оксана неожиданно раскрыла, что Ротару иногда все еще дает концерты, хотя и не выступает публично.

"Мне это очень импонирует. Беру с нее пример. Она прекрасно выглядит, время от времени имеет концерты, но пострадала от войны", — поделилась певица.

Артистка рассказала, что София сознательно отказалась оставаться в Крыму и вернулась в Киев, показав этим поддержку своей родины.

"Она сделала выбор — не осталась в Крыму. Она приехала в Киев. Здесь ее муж похоронен. Здесь ее любят и уважают — то, что ей больше всего нужно в это время для души", — прокомментировала Билозир.

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украинской ССР (ныне село в составе Новоселицкой городской общины Черновицкого района Черновицкой области Украины), в семье молдавских крестьян. Из-за ошибки паспортистки, записавшей в паспорте датой рождения 9 августа 1947 года, день рождения празднует дважды. Была второй из шестерых детей. Отец — Михаил Федорович Ротару (Ротарь; 1918—2004), бригадир виноградарей, был призван в Красную армию в мае 1944 года, воевал пулемётчиком и дошёл до Берлина. Был ранен и вернулся домой в 1946 году. Мать — Александра Ивановна Ротару (1920—1997). Старшая сестра Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Зина, обладая абсолютным слухом, легко запоминала новые песни и научила Софию многим народным песням. Зина проводила много времени у радиоприёмника, вместе с песнями выучила русский язык и научила ему братьев и сестёр; дома в семье Ротару говорили только на молдавском языке. В детстве София Ротару много работала по домашнему хозяйству и помогала родителям торговать на рынке.

Читайте нас также:
#звезды #Украина #война #интервью #музыка #соцсети #София Ротару #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инекократия в Греции: один день в году, когда женщины берут власть в свои руки
Изображение к статье: Элвис Пресли и его первая настоящая любовь Дебра Пейджит. Иконка видео
Изображение к статье: Жила б в долгах: эксперты подсчитали, сколько стоит роскошная жизнь Эмили в Париже
Изображение к статье: Знаменитая артистка любила семейный быт. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: «Rīgas satiksme» объясняет задержки общественного транспорта в пятницу утром повреждением контактной сети
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео