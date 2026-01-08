Певица София Ротару тщательно оберегает свою приватность после начала войны. Артистка не дает концертов и редко появляется в соцсетях, высказываясь лишь по особым случаям и для того, чтобы почтить память жертв российско-украинской войны. Летом прошлого года Ротару выложила фотографии из Киева, из-за чего поклонники сделали предположение, что она проживает в Киеве.

Украинская певица Оксана Билозир раскрыла неожиданные факты о жизни своей коллеги по сцене, легендарной артистки Софии Ротару. В интервью Дмитрию Гордону она восхитилась четкой гражданской позицией Ротару. Оксана неожиданно раскрыла, что Ротару иногда все еще дает концерты, хотя и не выступает публично.

"Мне это очень импонирует. Беру с нее пример. Она прекрасно выглядит, время от времени имеет концерты, но пострадала от войны", — поделилась певица.

Артистка рассказала, что София сознательно отказалась оставаться в Крыму и вернулась в Киев, показав этим поддержку своей родины.

"Она сделала выбор — не осталась в Крыму. Она приехала в Киев. Здесь ее муж похоронен. Здесь ее любят и уважают — то, что ей больше всего нужно в это время для души", — прокомментировала Билозир.

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украинской ССР (ныне село в составе Новоселицкой городской общины Черновицкого района Черновицкой области Украины), в семье молдавских крестьян. Из-за ошибки паспортистки, записавшей в паспорте датой рождения 9 августа 1947 года, день рождения празднует дважды. Была второй из шестерых детей. Отец — Михаил Федорович Ротару (Ротарь; 1918—2004), бригадир виноградарей, был призван в Красную армию в мае 1944 года, воевал пулемётчиком и дошёл до Берлина. Был ранен и вернулся домой в 1946 году. Мать — Александра Ивановна Ротару (1920—1997). Старшая сестра Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Зина, обладая абсолютным слухом, легко запоминала новые песни и научила Софию многим народным песням. Зина проводила много времени у радиоприёмника, вместе с песнями выучила русский язык и научила ему братьев и сестёр; дома в семье Ротару говорили только на молдавском языке. В детстве София Ротару много работала по домашнему хозяйству и помогала родителям торговать на рынке.