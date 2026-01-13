Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвии в полуфинале «Евровидения» придётся обойтись без поддержки соседей 0 240

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвии в полуфинале «Евровидения» придётся обойтись без поддержки соседей
ФОТО: Youtube

В понедельник, 12 января, по итогам жеребьёвки были определены составы участников полуфиналов 70-го конкурса песни «Евровидение», и представитель Латвии выступит во втором полуфинале, тогда как Эстония и Литва — в первом, сообщает tv3.

В первом полуфинале конкурса песни «Евровидение» выступят Грузия, Португалия, Хорватия, Швеция, Финляндия, Молдова, Греция, Черногория, Эстония, Сан-Марино, Польша, Бельгия, Литва, Сербия и Израиль. Во втором полуфинале вместе с Латвией на сцену выйдут Армения, Румыния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Болгария, Чехия, Албания, Дания, Кипр, Норвегия, Мальта, Австралия и Украина. Это означает, что в этом году Латвии придётся обходиться без поддержки соседей.

Точный порядок выступлений в обоих полуфиналах будет определён до конца марта.

dsxfcgh.jpg

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая.

Из каждого полуфинала в финал «Евровидения», который пройдёт в субботу, 16 мая, пройдут десять лучших участников по итогам голосования зрителей и жюри.

Страна-организатор Австрия, а также страны "Большой четвёрки" — Франция, Германия, Италия и Великобритания — в полуфиналах не участвуют, но их зрители смогут голосовать. Германия и Италия будут выступать и голосовать в первом полуфинале, тогда как Австрия, Франция и Великобритания — во втором.

В этом году в конкурсе примут участие 35 стран, и организаторы «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — подтвердили, что Израиль также будет допущен к участию, несмотря на продолжающуюся войну в Газе и международную критику. Это вызвало широкое недовольство в ряде европейских стран. В результате пять стран — Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания — объявили о бойкоте, ссылаясь на то, что «невозможно участвовать в конкурсе, который базируется на идеях мира и единства, в таких условиях».

Кто именно представит Латвию на международном конкурсе песни «Евровидение», станет известно в ближайшее время. Полуфиналы национального отбора пройдут 31 января и 7 февраля, а финал — 14 февраля.

tv3.lv

Читайте нас также:
#Евровидение #Латвия #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посол доброй воли полюбила страдающую Украину. Иконка видео
Изображение к статье: Его талант оценили знатоки музыки по всему миру. Иконка видео
Изображение к статье: Что такое «паралич выбора» в отношениях и как его преодолеть
Изображение к статье: Горячая латинка не оставляет равнодушными поклонников. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео