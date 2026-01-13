В понедельник, 12 января, по итогам жеребьёвки были определены составы участников полуфиналов 70-го конкурса песни «Евровидение», и представитель Латвии выступит во втором полуфинале, тогда как Эстония и Литва — в первом, сообщает tv3.

В первом полуфинале конкурса песни «Евровидение» выступят Грузия, Португалия, Хорватия, Швеция, Финляндия, Молдова, Греция, Черногория, Эстония, Сан-Марино, Польша, Бельгия, Литва, Сербия и Израиль. Во втором полуфинале вместе с Латвией на сцену выйдут Армения, Румыния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Болгария, Чехия, Албания, Дания, Кипр, Норвегия, Мальта, Австралия и Украина. Это означает, что в этом году Латвии придётся обходиться без поддержки соседей.

Точный порядок выступлений в обоих полуфиналах будет определён до конца марта.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая.

Из каждого полуфинала в финал «Евровидения», который пройдёт в субботу, 16 мая, пройдут десять лучших участников по итогам голосования зрителей и жюри.

Страна-организатор Австрия, а также страны "Большой четвёрки" — Франция, Германия, Италия и Великобритания — в полуфиналах не участвуют, но их зрители смогут голосовать. Германия и Италия будут выступать и голосовать в первом полуфинале, тогда как Австрия, Франция и Великобритания — во втором.

В этом году в конкурсе примут участие 35 стран, и организаторы «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — подтвердили, что Израиль также будет допущен к участию, несмотря на продолжающуюся войну в Газе и международную критику. Это вызвало широкое недовольство в ряде европейских стран. В результате пять стран — Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания — объявили о бойкоте, ссылаясь на то, что «невозможно участвовать в конкурсе, который базируется на идеях мира и единства, в таких условиях».

Кто именно представит Латвию на международном конкурсе песни «Евровидение», станет известно в ближайшее время. Полуфиналы национального отбора пройдут 31 января и 7 февраля, а финал — 14 февраля.

