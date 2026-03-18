Исследователи из Окинавского института науки и технологий в Японии пришли к выводу, что в будущем люди могут эволюционировать до такой степени, что их слюна станет ядовитой. Генетические основы, необходимые для появления орального яда, уже присутствуют как у рептилий, так и у млекопитающих.

«Яды представляют собой смесь белков, которые животные используют для паралича и уничтожения своей добычи, а также для защиты от угроз», — делится мнением первый автор исследования Агниш Баруа. «Интересно, что яд возник у множества животных в процессе эволюции: медуз, пауков, скорпионов, змей и даже у некоторых млекопитающих. Хотя у этих существ существуют разные способы введения яда, оральная система, где яд вводится через укус, является одной из наиболее распространенных».

Ранее ученые, исследуя генетические аспекты ядов, сосредотачивались на генах, отвечающих за синтез белков токсичной смеси. В недавнем исследовании авторы проанализировали взаимодействия различных генов, чтобы выявить те, которые способствовали формированию ядовитых систем.

Изучая яд острочешуйной куфии, исследователи обнаружили около 3000 «сотрудничающих» генов, которые играют важную роль в защите клеток от стресса, вызванного высоким уровнем белков. Эти гены также были ключевыми в регуляции модификации и свертывания белков. Это критически важные гены, поскольку неправильно свернутые белки могут накапливаться и наносить вред клеткам. Для производства яда необходима надежная система, которая гарантирует, что яд будет действовать в вашу пользу.

Затем ученые исследовали геномы других животных, включая млекопитающих, таких как собаки, шимпанзе и люди, и обнаружили, что они содержат свои версии этих генов. Таким образом, исследователи полагают, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют общее древнее функциональное ядро, которое сохранилось с тех пор, как две линии разделились сотни миллионов лет назад.