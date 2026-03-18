ДНК шимпанзе на 98,7% совпадает с ДНК человека. Несмотря на заметные различия в внешности, наш генетический состав практически идентичен. Возможно ли переливание крови между нашими видами?

Процесс, при котором кровь одного вида переливается другому, называется ксенотрансфузией. Если оставить в стороне множество этических вопросов, такая процедура может быть успешной, но только в очень ограниченных случаях. В 1667 году французский врач Жан-Батист Дени впервые перелил кровь ягненка пятнадцатилетнему мальчику.

Первое успешное переливание крови от человека к человеку было осуществлено в 1818 году в Англии доктором Джеймсом Блаунтом, который провел процедуру между двумя пациентами. Однако многие ранние попытки завершались неудачами из-за недостатка знаний о совместимости крови.

Система групп крови AB0 играет ключевую роль для людей, но она также присутствует и у шимпанзе. В какой-то момент эволюции пути человека и шимпанзе разошлись, что привело к исчезновению некоторых генетических сходств, включая точную совместимость групп крови.

По этой причине антигены второй и третьей группы человеческой крови могут отличаться от аналогичных антигенов в крови шимпанзе. Это означает, что при переливании существует высокий риск осложнений или отторжения со стороны иммунной системы реципиента. Однако в первой «универсальной» группе крови (0) антигены отсутствуют, что позволяет избежать реакции иммунной системы человека. Таким образом, в крайних случаях переливание от шимпанзе к человеку возможно, но только для первой группы крови.

Ксенотрансфузия не является широко распространенной практикой в медицине, но среди животных, с которыми человек может потенциально обмениваться кровью, шимпанзе не являются наилучшим выбором. Несмотря на то, что шимпанзе являются нашими ближайшими «родственниками», свиная кровь подходит человеку гораздо лучше. Размеры красных кровяных телец у свиней аналогичны человеческим, а антигены в свиной крови легче сопоставляются с человеческими, что снижает вероятность иммунного ответа. Кроме того, свиней можно генетически модифицировать для производства красных кровяных телец, эквивалентных человеческим.