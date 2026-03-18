В предстоящие выходные в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Во второй половине дня четверга и в ночь на пятницу Латвию с северо-запада пересекут дождевые облака, ожидаются также мокрый снег и туман. В пятницу погода прояснится, больше облаков сохранится в Латгале. Слабый юго-западный ветер сменится северным ветром.

В субботу и воскресенье ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер снова повернёт с юга, юго-запада и будет слабым.

Температура воздуха в ближайшие ночи понизится до +2..-5 градусов, максимальная температура днём составит +3..+10 градусов, а в субботу и воскресенье на большей части страны воздух прогреется до +8..+13 градусов.

В реках в основном продолжится снижение уровня воды.

Как уже сообщалось, день стал длиннее ночи, а 20 марта начнётся астрономическая весна.