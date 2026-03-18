Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вакцинация от клещевого энцефалита должна быть оплачена государством - глава Госсовета по иммунизации 0 275

Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вакцинация от клещевого энцефалита должна быть оплачена государством - глава Госсовета по иммунизации
ФОТО: LETA

Вакцинация против клещевого энцефалита должна оплачиваться государством — это давно известное невыполненное «домашнее задание», заявила в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что Латвия является эндемичной страной. Клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита, распространены по всей территории Латвии, в том числе в городской среде.

Кроме того, Латвия — одна из немногих стран, где широко распространён клещевой энцефалит и встречаются все три подтипа вируса.

"Мы — то место, где эта вакцинация обязательно должна быть включена в государственную программу. К сожалению, этого нет — ни для детей, ни для взрослых", — пояснила Завадска.

Инфектолог отметила, что специалисты по экономике здравоохранения доказали высокую экономическую эффективность такой меры. "Я надеюсь, что это услышали, услышат и захотят услышать те, кто об этом думает и несёт ответственность", — подчеркнула специалист.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, в этом году Центр профилактики и контроля заболеваний организует государственно оплачиваемую вакцинацию детей против клещевого энцефалита в восьми краях — Вентспилсском, Кулдигском, Южнокурземском, Талсинском, Салдусском, Цесисском, Лимбажском и Тукумсском. К семи территориям с высоким уровнем эндемичности, включённым в список в прошлом году, добавился Лимбажский край.

Все дети соответствующей возрастной группы, задекларированные в одном из эндемичных районов, имеют право на бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита независимо от местонахождения практики их семейного врача.

Государственный совет по иммунизации под руководством Завадской призвал возобновить дискуссию на политическом уровне о включении вакцинации против клещевого энцефалита в национальный календарь прививок, ссылаясь на последние экономические оценки, подтверждающие её эффективность с точки зрения затрат.

#здравоохранение #Латвия #вакцинация #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео