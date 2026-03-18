Вакцинация против клещевого энцефалита должна оплачиваться государством — это давно известное невыполненное «домашнее задание», заявила в интервью Латвийскому радио руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что Латвия является эндемичной страной. Клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита, распространены по всей территории Латвии, в том числе в городской среде.

Кроме того, Латвия — одна из немногих стран, где широко распространён клещевой энцефалит и встречаются все три подтипа вируса.

"Мы — то место, где эта вакцинация обязательно должна быть включена в государственную программу. К сожалению, этого нет — ни для детей, ни для взрослых", — пояснила Завадска.

Инфектолог отметила, что специалисты по экономике здравоохранения доказали высокую экономическую эффективность такой меры. "Я надеюсь, что это услышали, услышат и захотят услышать те, кто об этом думает и несёт ответственность", — подчеркнула специалист.

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, в этом году Центр профилактики и контроля заболеваний организует государственно оплачиваемую вакцинацию детей против клещевого энцефалита в восьми краях — Вентспилсском, Кулдигском, Южнокурземском, Талсинском, Салдусском, Цесисском, Лимбажском и Тукумсском. К семи территориям с высоким уровнем эндемичности, включённым в список в прошлом году, добавился Лимбажский край.

Все дети соответствующей возрастной группы, задекларированные в одном из эндемичных районов, имеют право на бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита независимо от местонахождения практики их семейного врача.

Государственный совет по иммунизации под руководством Завадской призвал возобновить дискуссию на политическом уровне о включении вакцинации против клещевого энцефалита в национальный календарь прививок, ссылаясь на последние экономические оценки, подтверждающие её эффективность с точки зрения затрат.