Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда еда становится способом справиться с эмоциями, а не способом утолить голод. Если это происходит регулярно, то стоит задуматься, как с этим справиться.

Мы собрали для вас 15 рекомендаций, которые помогут вам контролировать эмоциональное питание и сформировать новые, более здоровые привычки.

Как прекратить бездумное поглощение пищи?

1. Часто мы доедаем последний кусочек на тарелке, даже когда уже насытились. Это стремление завершить начатое влияет на наше пищевое поведение. Нам трудно остановиться, пока тарелка не станет абсолютно пустой.

Что делать? Попробуйте оставить немного еды на тарелке. Если это не сработает, оставьте такой крошечный кусочек, который не будет восприниматься как полноценный прием пищи. Вы ведь не съедите то, чего нет на тарелке.

2. Первые несколько ложек – самые вкусные. Поэтому, если вы голодны, старайтесь уменьшать порции, чтобы не переесть. Если вы ужинаете в ресторане, попросите официанта упаковать половину блюда «с собой» еще до того, как вам принесут еду. Это поможет вам не съесть всю порцию.

Когда вернетесь домой, уберите оставшуюся еду в холодильник в труднодоступное место. Так, не видя еду, вы не будете о ней думать.

3. Положите на тарелку столько еды, сколько обычно съедаете, и уберите ⅕ часть, заменив ее овощами. Этот метод прост, но эффективен.

4. Мы не всегда едим, когда действительно голодны. Задайте себе вопрос: действительно ли вы хотите есть? Если ответ отрицательный, но вы все равно не можете устоять перед едой, произнесите вслух: «Я это съем, хотя не голоден». Это поможет вам осознать свои пищевые привычки.

5. Исследования показывают, что люди, оставляющие на столе «доказательства» съеденного, едят меньше, чем те, кто сразу выбрасывает остатки. Оставляйте на столе пустые тарелки и бутылки, чтобы вовремя остановиться, увидев, сколько вы уже съели.

6. Обычно мы съедаем около 90% того, что положили на тарелку. Однако в момент сервировки нам сложно понять, насколько мы голодны. Поэтому всегда используйте маленькие тарелки. Это может показаться простым, но это действительно работает.

7. Для переваривания пищи и осознания этого нашему организму требуется около 20 минут. Если мы едим быстро, то можем переесть, так как чувство сытости еще не успело прийти.

Поэтому старайтесь растягивать прием пищи. Используйте различные приемы: ешьте маленькими ложками или палочками, меняйте руки, или откладывайте прибор после каждого кусочка.

8. Доказано, что в компании мы съедаем больше: с одним человеком – на 35%, с четырьмя – на 75%, а если людей больше семи – почти на 100%. Не стоит отказываться от дружеских встреч, просто будьте внимательны и не приходите на встречи слишком голодными.

9. В ресторанах создают уютную атмосферу: спокойные тона, тихая музыка и дружелюбный персонал. В таких условиях мы расслабляемся и можем съесть больше, чем нужно. Пусть это будет здоровая и полезная еда. Спросите официанта о блюдах и сделайте осознанный выбор.

10. Если вы едите во время чтения книги или просмотра сериала, вы, скорее всего, переедаете. Остановитесь. Выключите гаджеты и телевизор. Представьте, что вы ресторанный критик, которому нужно написать рецензию на блюдо. Каково оно по консистенции, запаху и вкусу? Сосредоточьтесь на процессе.

11. Иногда нам кажется, что более рекламируемая еда вкуснее, потому что мы ожидаем чего-то особенного. Снизьте свои ожидания, и даже простая еда покажется деликатесом.

12. Хотите перейти на здоровое питание, но полезные продукты кажутся вам пресными? Измените свое восприятие, мысленно награждая их вкусовые качества: «Сегодня я буду ужинать аппетитным салатом из хрустящих огурцов и нежным карпом».

13. Забудьте о «здоровом» фастфуде в кафе. Это всего лишь маркетинговый ход. Большинство таких заведений предлагают те же вредные печенья и бутерброды, что и обычные магазины.

14. Деловые встречи и бизнес-вечеринки часто связаны с едой. Следуйте правилу: перед основным блюдом ешьте овощи. Они помогут утолить голод и избежать переедания более калорийной пищи. Также следите, чтобы на тарелке было не более двух блюд за раз. Периодически напоминайте себе, что цель визита – работа, а не еда.

15. Когда вам захочется поесть, не спешите наполнять тарелку. Задайте себе вопросы: «Я буду есть еду или использую ее?», «Я действительно голоден или меня что-то беспокоит?».

Эти вопросы очень важны – если ваш голод вызван эмоциями, вы сможете изменить свое мышление, честно ответив на них.

Самое главное правило – начните применять эти рекомендации прямо сейчас. Не откладывайте на завтра или понедельник, а действуйте в данный момент. Чтобы оставаться здоровыми и иметь красивую фигуру, достаточно следовать этим пунктам. Со временем они станут привычками, которые подарят вам подтянутое тело без особых усилий.

Источник: fithacker