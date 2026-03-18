55-миллионная Мьянма начала переход к демократии

Дата публикации: 18.03.2026
Изображение к статье: Народ Мьянмы внимательно относится к свободе слова.

Бывшая британская колония Бирма прошла нелегкий путь.

Парламент Мьянмы собрался впервые за пять лет после государственного переворота 2021 года, что стало одним из заключительных этапов номинального возвращения к демократии. При этом влиятельные военные сохраняют жесткий контроль над политикой страны.

Созыв нового парламента состоялся после поэтапных выборов, на которых доминирует поддерживаемая армией Партия солидарности и развития Союза (USDP). Выборы сопровождались низкой явкой и отсутствием жизнеспособной оппозиции. Председатель USDP и отставной бригадный генерал Кхин И был избран спикером нижней палаты парламента, что, по мнению аналитиков, позволяет военным продвигать свою повестку.

С 2021 года Мьянма переживает гражданскую войну и гуманитарный кризис, затронувший миллионы жителей, после переворота против правительства лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, когда она готовилась к второму сроку после убедительной победы.

Население Мьянмы составляет примерно 54–56 млн человек, при этом страна характеризуется молодым возрастом граждан (медианный возраст около 28–30 лет). Жизнь в стране проходит преимущественно в сельской местности (более 65% населения), основа экономики — сельское хозяйство и, в последние годы, активная урбанизация. Страна испытывает экономические трудности и политическую нестабильность.

#парламент #Нобелевская премия #Мьянма #демократия #политика
