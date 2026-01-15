Князь Александр фон Лихтенштейн и его супруга Астрид Коль расстаются с замком Сант-Андреа, расположенным в окрестностях города Аффи, на северном берегу озера Гарда. Владение площадью около 29 гектаров оценивается экспертами в 30–40 миллионов евро.

Как рассказал князь в интервью изданию Corriere del Veneto, семья проводит в Италии все меньше времени. Их дочь Теодора учится за границей, а супруги заняты бизнесом и общественной деятельностью.

«Мы провели здесь прекрасные годы, но сейчас бываем редко. Замок стал для нас слишком большим», — признался Александр фон Лихтенштейн.

Сант-Андреа расположен на горе Монте Моска, откуда открывается вид на озеро Гарда. Его окружает обширный парк с виноградниками и оливковыми рощами. Общая площадь владения — 29 гектаров, а жилая площадь главной виллы — около 2000 квадратных метров. Комплекс был полностью отреставрирован известным итальянским архитектурным бюро Renzo Mongiardino & Pinto. В доме семь спален с отдельными ванными комнатами, просторные салоны, концертный зал, винный погреб, спортивный зал и бассейн. На территории также находятся конюшни, вертолетная площадка и часовня XII века.

Под зданием расположен бывший натовский бункер West Star. Он использовался в годы холодной войны как командный пункт союзных войск. Сегодня его интегрировали в архитектурный ансамбль и сделали частью частной резиденции — редкое сочетание аристократической истории и современной инженерии.

Продажей объекта занимается швейцарская компания Whisper Auctions, специализирующаяся на элитной недвижимости. Агентство опубликовало на своем сайте фотографии внутренних помещений и парковых ландшафтов.

Хотя официальная цена не указана, источники оценивают стоимость замка примерно в 30 миллионов евро.

Подобные объекты продаются редко, и каждая сделка проходит после тщательной проверки покупателей. Княжеская семья не торопится — продажа проводится без ограничений по времени.

Историческое наследие Сант-Андреа

История Сант-Андреа насчитывает почти тысячу лет. Первые поселения на этой земле появились еще во времена Римской империи, а основные укрепления построили в XI веке. На протяжении веков здесь жили монахи-бенедиктинцы.

Со временем замок утратил военное значение и стал роскошной загородной виллой.

В XIX веке он перешел в частные руки и стал символом итальянской аристократии. Около тридцати лет назад имение приобрел немецкий предприниматель Теодор Коль, отец нынешней владелицы.

Астрид Коль родилась в 1968 году в Регенсбурге. В 2003 году она вышла замуж за князя Александра фон Лихтенштейна, внука правящего князя. Сегодня она возглавляет частную банковскую группу LGT и является генеральным директором компании Crown Designs, производящей мебель класса люкс.

По словам Александра фон Лихтенштейна, решение о продаже он принял не по финансовыми причинами. А в связи с изменением приоритетов.

«Мы всегда будем помнить Сант-Андреа. Но теперь настало время, чтобы это место ожило с новыми хозяевами», — отметил он.

Таким образом, продажа замка стала символом перемен: для семьи — шаг к новому этапу жизни.