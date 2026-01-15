82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальных домогательствах и насилии две его бывшие сотрудницы. Женщины утверждают, что подвергались неприемлемым прикосновениям, унижениям и физическому давлению в период работы на артиста в 2021 году.

Суть обвинений

По данным расследования elDiario.es и Univision Noticias, домработница и физиотерапевт Иглесиаса подали жалобу в прокуратуру Национального суда, обвиняя певца в:

принуждении к сексуальным контактам;

создании неблагоприятных условий труда;

преступлениях против сексуальной свободы и неприкосновенности;

торговле людьми с целью принудительного труда.

По словам женщин, инциденты происходили в резиденциях артиста на Багамах и в Доминиканской Республике. Они рассказали, что ежедневно сталкивались с домогательствами, оскорблениями и психологическим давлением, иногда при участии других сотрудников.

Личные истории

Ребекка сообщила о нескольких случаях сексуализированного насилия, включая проникновение, и заявила, что чувствовала себя «объектом, рабыней».

сообщила о нескольких случаях сексуализированного насилия, включая проникновение, и заявила, что чувствовала себя «объектом, рабыней». Лаура рассказала, что певец трогал её против воли на пляже и у бассейна, хватал за волосы и создавал атмосферу запугивания среди сотрудников.

Обе женщины подчеркнули, что Иглесиас «нормализовал насилие», и поэтому решили обратиться в суд и огласить свои истории.

Дополнительные данные

Журналисты опросили 15 бывших сотрудников певца, работавших у него с конца 1990-х по 2023 год. Сам Иглесиас пока не дал комментариев по обвинениям.

Хулио Иглесиас — один из самых успешных испаноязычных исполнителей, отец восьми детей, включая Энрике Иглесиаса, мужа российской теннисистки Анны Курниковой.

Источник