Обвинения против Хулио Иглесиаса: бывшие сотрудницы заявляют о сексуальном насилии 0 146

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обвинения против Хулио Иглесиаса: бывшие сотрудницы заявляют о сексуальном насилии

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальных домогательствах и насилии две его бывшие сотрудницы. Женщины утверждают, что подвергались неприемлемым прикосновениям, унижениям и физическому давлению в период работы на артиста в 2021 году.

Суть обвинений

По данным расследования elDiario.es и Univision Noticias, домработница и физиотерапевт Иглесиаса подали жалобу в прокуратуру Национального суда, обвиняя певца в:

  • принуждении к сексуальным контактам;
  • создании неблагоприятных условий труда;
  • преступлениях против сексуальной свободы и неприкосновенности;
  • торговле людьми с целью принудительного труда.

По словам женщин, инциденты происходили в резиденциях артиста на Багамах и в Доминиканской Республике. Они рассказали, что ежедневно сталкивались с домогательствами, оскорблениями и психологическим давлением, иногда при участии других сотрудников.

Личные истории

  • Ребекка сообщила о нескольких случаях сексуализированного насилия, включая проникновение, и заявила, что чувствовала себя «объектом, рабыней».
  • Лаура рассказала, что певец трогал её против воли на пляже и у бассейна, хватал за волосы и создавал атмосферу запугивания среди сотрудников.

Обе женщины подчеркнули, что Иглесиас «нормализовал насилие», и поэтому решили обратиться в суд и огласить свои истории.

Дополнительные данные

Журналисты опросили 15 бывших сотрудников певца, работавших у него с конца 1990-х по 2023 год. Сам Иглесиас пока не дал комментариев по обвинениям.

Хулио Иглесиас — один из самых успешных испаноязычных исполнителей, отец восьми детей, включая Энрике Иглесиаса, мужа российской теннисистки Анны Курниковой.

Источник

Читайте нас также:
#знаменитости #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео