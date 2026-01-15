Baltijas balss logotype
Супермодель Ирина Шейк выросла на картошке с семейного огорода 0 252

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теперь она может повзолить себе любую вкусняшку.

Теперь она может повзолить себе любую вкусняшку.

Ее настоящая фамилия Шайхлисламова, она татарка по происхождению.

Недавно стукнуло 40 лет одной из самых известных и успешных российских супермоделей — Ирине Шейк.

Она родилась в Еманжелинске — маленьком городке в Челябинской области.

«У нас был огород, где мы все понемногу работали. Если ты хотела есть картошку, то сначала должна была уметь ее выращивать. Только повзрослев, я узнала, что есть люди, которые покупают ее в супермаркете. Тогда я многому научилась, особенно тому, как выжить», — рассказывала она в интервью.

upload-photo_2026-01-05-21.43.46.jpg

После школы Ирина поступила в экономический колледж на маркетолога, где ее заметили представители модельного агентства «Светлана».

Победа в местном конкурсе красоты открыла девушке путь в международную индустрию: уже в 18 лет с ней начали работать зарубежные агенты, сотрудничавшие ранее с Натальей Водяновой и Евгенией Володиной.

upload-GettyImages-818958204.jpg

В 2007 году Шейк снялась в рекламе белья Intimissimi, а затем стала лицом бренда. Модель работала с известными фотографами и в 2011 году первой из россиянок появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Edition.

Креативный директор Burberry Риккардо Тиши так сказал об Ирине Шейк: «Она не только необыкновенно красива — она всегда будет для меня культовой супермоделью: чрезвычайно трудолюбива, невероятно лояльна и является замечательным образцом для своей дочери».

upload-GettyImages-131742054-pic4_zoom-1500x1500-95819.jpg

За полтора десятилетия Шейк стала мировой звездой, украсив обложки Vogue в разных странах и ведущих глянцевых журналов. Она сотрудничала с L'Oreal Paris, Armani, Givenchy, Guess и другими модными домами.

upload-AP17144627940739-pic_32ratio_900x600-900x600-30509.jpg

Модель встречалась с Криштиану Роналду, а затем с актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь. В 2019 году пара рассталась.

Читайте нас также:
#мода #реклама #Ирина Шейк #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

