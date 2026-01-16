Марго Робби в пижаме поймали папарацци в Лос-Анджелесе. На актрисе была полосатый костюм, напоминающий пижаму. Она дополнила образ винтажной Birkin за $17 000.

35-летняя звезда «Барби» Марго Робби появилась на улицах Лос-Анджелеса в необычном виде. Папарацци подловили ее у офиса продюсерской компании LuckyChap, основанной с мужем Томом Акерли. Актриса надела шелковый полосатый костюм Petar Petrov — свободную блузу и брюки, напоминающие пижаму. Образ дополнили кожаные мюли Bottega Veneta, солнцезащитные очки, распущенные волосы и минимальный макияж. Хит — винтажная сумка Hermès Birkin за 17 тысяч долларов.

Марго Элис Робби (род. 2 июля 1990, Долби, Квинсленд, Австралия) — австралийская актриса и кинопродюсер. Известна по ролям в блокбастерах и независимых фильмах. Имеет три номинации на премию «Оскар», шесть на BAFTA и четыре на «Золотой глобус». В 2017 году попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time. В 2019 году была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes.

Марго Робби родилась в Квинсленде и начала карьеру в 2008 году в телесериале «Соседи», в котором она играла постоянного персонажа до 2011 года. После переезда в США актриса получила одну из главных ролей в телесериале «Пан Американ». В 2013 году Робби совершила прорыв, снявшись в чёрной комедии «Волк с Уолл-стрит». Широкое признание к Робби пришло после роли Джейн Портер в картине «Тарзан. Легенда» и Харли Квинн в фильмах Расширенной вселенной DC, начиная с «Отряда самоубийц».

Актриса получила признание критиков и номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль благодаря роли фигуристки Тони Хардинг в байопике «Тоня против всех». Затем в карьере Робби последовали роли в фильмах «Две королевы» (королева Елизавета I), «Однажды в Голливуде» (Шэрон Тейт) и «Скандал» (сотрудница телеканала Fox News). За все три фильма актриса получила номинации на BAFTA и на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за «Скандал». Вскоре Марго Робби сыграла начинающую актрису в эпическом фильме «Вавилон» и модную куклу в фэнтезийной комедии «Барби», ставшей самой кассовой картиной в её карьере и получившей номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Марго Робби вместе со своим мужем, помощником режиссёра Томом Акерли, основала продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, под руководством которой вышло несколько фильмов, в том числе «Тоня против всех», «Девушка, подающая надежды», «Барби» и «Солтберн», а также телесериал Hulu «Куколка» и мини-сериал Netflix «Уборщица. История матери-одиночки».