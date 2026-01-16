Baltijas balss logotype
«Игра престолов» получит продолжение 0 271

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Игра престолов» получит продолжение
ФОТО: Youtube

Студия HBO работает над продолжением сериала «Игра престолов».

Культовый сериал студии HBO «Игра престолов» получит продолжение. Об этом пишет The Hollywood Reporter (THR).

Сообщается, что проект будет посвящен Арье Старк, действие перенесут на Эссос. Согласно источникам издания, к работе над сериалом привлекли сценариста Куок Данг Чана, известного по «Каплям бога». На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Сюжет и исполнители главных ролей пока неизвестны.

В апреле 2024 года стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов», посвященным Джону Сноу в исполнении Кита Харингтона. По словам актера, авторам не удалось придумать достаточно увлекательную историю. В то же время создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин считал Сноу наиболее подходящим персонажем для дальнейшего развития, поскольку его судьба после финала шоу больше не связана с другими героями. Писатель заявлял, что не хотел бы канонизировать последний сезон сериала, поскольку его книги закончатся совсем иначе.

#сериал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео