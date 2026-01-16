Культовый сериал студии HBO «Игра престолов» получит продолжение. Об этом пишет The Hollywood Reporter (THR).

Сообщается, что проект будет посвящен Арье Старк, действие перенесут на Эссос. Согласно источникам издания, к работе над сериалом привлекли сценариста Куок Данг Чана, известного по «Каплям бога». На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Сюжет и исполнители главных ролей пока неизвестны.

В апреле 2024 года стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов», посвященным Джону Сноу в исполнении Кита Харингтона. По словам актера, авторам не удалось придумать достаточно увлекательную историю. В то же время создатель серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин считал Сноу наиболее подходящим персонажем для дальнейшего развития, поскольку его судьба после финала шоу больше не связана с другими героями. Писатель заявлял, что не хотел бы канонизировать последний сезон сериала, поскольку его книги закончатся совсем иначе.