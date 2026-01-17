Baltijas balss logotype
Есть ли у вашей пары будущее: психолог объяснила, какие невербальные сигналы нельзя игнорировать 0 243

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Есть ли у вашей пары будущее: психолог объяснила, какие невербальные сигналы нельзя игнорировать

Иногда судьбу отношений выдает не разговор, а взгляд, жест или реакция в конфликте. Психолог и кинетик Валентина Орли рассказала, какие невербальные признаки помогают понять, есть ли у пары потенциал — или союз держится на иллюзиях.

Понять, есть ли у отношений будущее, бывает сложно: чувства могут противоречить логике, а надежда — фактам. Однако язык тела, мимика и способы взаимодействия часто говорят больше слов. Именно на эти сигналы специалисты советуют обращать внимание в первую очередь.

Невербальные маркеры здоровых и проблемных отношений

1. Мимика партнера

Лицо — один из самых честных индикаторов эмоционального состояния. Открытые выражения, улыбки и живая мимика говорят о комфорте и безопасности в паре. Напротив, регулярная угрюмость, презрение или «каменное лицо» могут указывать на скрытый конфликт. По словам эксперта, особенно разрушительными считаются мимические паттерны презрения, постоянной критики, защиты и эмоционального закрытия.

2. Язык тела

Расслабленные позы и открытые жесты — признак доверия. Если партнер часто скрещивает руки, ноги, сжимается или втягивает голову в плечи, это может сигнализировать о внутреннем напряжении и ощущении небезопасности. Такое состояние нередко возникает в отношениях, где присутствует психологическое давление.

3. Тактильный контакт

Прикосновения, объятия и спонтанная физическая близость укрепляют эмоциональную связь и повышают устойчивость пары. Отсутствие тактильности может говорить о дистанции, недоверии или прошлых травмах, из-за которых человек избегает контакта. Это не всегда означает холодность, но почти всегда — проблему, требующую внимания.

4. Умение слышать друг друга

Диалог в паре — это не только умение говорить, но и способность быть услышанным. Если один из партнеров регулярно игнорирует слова другого или формально «слушает», не включаясь эмоционально, это тревожный знак. Устойчивые отношения строятся на общем языке ценностей и взаимном уважении.

5. Общие планы и совместные действия

Совпадение целей, наличие планов и совместных занятий усиливают чувство «мы». Когда каждый живет исключительно своей жизнью, не включая партнера в будущее, говорить о долгосрочной перспективе сложно.

6. Поведение в конфликтах

Конфликты неизбежны, но именно реакция на них определяет судьбу отношений. Если оба партнера ищут компромисс — это хороший признак. Если же уступает и старается только один, со временем он оказывается в позиции постоянного ущемления, что разрушает связь.

7. Честность и проговаривание чувств

Один из самых сложных, но ключевых навыков — быть честным, прежде всего с собой. Психолог рекомендует использовать «я-сообщения», чтобы говорить о чувствах без обвинений: через личные переживания и конкретные действия партнера. При этом важно сохранять в диалоге благодарность и признание — без них отношения постепенно теряют эмоциональную основу.

Забота о союзе начинается с внимания к деталям. Когда оба партнера готовы замечать сигналы, работать над собой и взаимодействием, вероятность прочных и долгосрочных отношений значительно возрастает.

источник

#отношения #конфликты #язык тела #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
