Максим Матвеев возвращается в «Триггер»: Артём Стрелецкий столкнётся с новым кризисом 0 124

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максим Матвеев возвращается в «Триггер»: Артём Стрелецкий столкнётся с новым кризисом

Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Триггер». Главный герой, психотерапевт Артём Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева, после событий прошлых сезонов переживает экзистенциальный кризис и сталкивается с опасным преступником, одновременно пытаясь разобраться в себе и своём методе шоковой терапии.

Новые персонажи и интриги

Помогать Артёму искать путь к себе будет новый персонаж — психолог Светлана Панарина в исполнении Ольги Лерман. В сериале также появится её муж Дмитрий Панарин (Владислав Ценёв), успешный коуч и «тёмный двойник» Артёма, который вынужден усовершенствовать свои методы манипуляций, сталкиваясь с непокорным психотерапевтом.

Возвращение любимых героев

Зрители увидят развитие историй полюбившихся персонажей: бывшей жены Артёма Даши (Светлана Иванова), его отца Александра (Игорь Костолевский), сестры Кати (Ангелина Стречина), а также друзей и коллег. Съёмки продолжаются под режиссёрским руководством Дарьи Мороз, которая отметила высокий профессионализм новых актёров и гармоничную работу с Максимом Матвеевым.

Источник

#кризис #телевидение #сериал #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
