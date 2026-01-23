Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Триггер». Главный герой, психотерапевт Артём Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева, после событий прошлых сезонов переживает экзистенциальный кризис и сталкивается с опасным преступником, одновременно пытаясь разобраться в себе и своём методе шоковой терапии.

Новые персонажи и интриги

Помогать Артёму искать путь к себе будет новый персонаж — психолог Светлана Панарина в исполнении Ольги Лерман. В сериале также появится её муж Дмитрий Панарин (Владислав Ценёв), успешный коуч и «тёмный двойник» Артёма, который вынужден усовершенствовать свои методы манипуляций, сталкиваясь с непокорным психотерапевтом.

Возвращение любимых героев

Зрители увидят развитие историй полюбившихся персонажей: бывшей жены Артёма Даши (Светлана Иванова), его отца Александра (Игорь Костолевский), сестры Кати (Ангелина Стречина), а также друзей и коллег. Съёмки продолжаются под режиссёрским руководством Дарьи Мороз, которая отметила высокий профессионализм новых актёров и гармоничную работу с Максимом Матвеевым.

