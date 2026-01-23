И снова в Сети бурлят обсуждения Анастасии Волочковой и ее жизни. На этот раз знаменитую балерину подловили на вранье.

По крайней мере, в нечестность звезды верят многие интернет-пользователи. А разговоры на эту тему начались после очередного фото Волочковой.

Казалось бы, на этом снимке нет ничего такого, чего бы мы все уже не видели очень большое количество раз. Анастасия в отнюдь не скромном наряде позирует таким образом, чтобы все лицезрели, в каком состоянии находится ее тело. Как известно, балерина очень гордится своей фигурой. Не раз 49-летняя танцовщица с гордостью рассказывала об определенном питании, которое позволяет ей находиться в такой форме.

Но претензия к снимку Анастасии возникло из-за ее ног. Один из интернет-пользователей при взгляде на фотографию звезды отметил следующее: «Все выше и выше и выше… А в реальности у нее короткие ноги». Telegram-канал, в котором всплыл нашумевший кадр с Волочковой, не преминул съехидничать: «Главный позор Волочковой раскрыт». Если все действительно так, то в соцсетях звезда тщательно скрывает этот факт.

Сама Анастасия никак не отреагировала на этот выброс в ее адрес, но вряд ли этой реакции вообще стоит ждать. Балерину регулярно критикуют, над ней шутят и стараются сделать из нее очередной мем. И все, как правило, из-за довольно смелого поведения Волочковой то в социальных сетях, то на интервью в различных сетевых шоу.