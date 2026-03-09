Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал», заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что России «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

Он добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.

Он также напомнил, что российские энергокомпании «всегда отличались стабильностью», призвав сами компании использовать текущий момент с ценами на нефть и направить выручку на погашение задолженности перед банками.

Свои слова Путин высказал на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа, которое прошло 9 марта в Кремле.