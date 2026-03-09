Латвийские политики решили вмешаться в экономику. Власти намерены потребовать от торговцев топливом объяснений по поводу резкого роста цен.

Как заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня, правительство готово действовать, если цены на нефть будут расти очень стремительно. Сейчас, очевидно цены растут не очень стремительно.

Премьер отметила, что министр экономики Виктор Валайнис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис уже встречались с представителями нефтяной отрасли и готовы обсуждать, что можно сделать, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис утверждает, что происходящее сейчас в розничной торговле на автозаправочных станциях абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе планируется вызвать торговцев топливом, чтобы они дали объяснения, «как получилось, что цены на топливо сейчас так стремительно растут».

Он напомнил, что торговцам топливом придётся объяснить столь резкий скачок цен. Параллельно планируется обсуждать возможные решения, чтобы уменьшить влияние роста цен на экономику.

«Потолок цен — это один из инструментов, но его влияние составило бы несколько десятков миллионов евро. Возможны и различные налоговые инструменты», — сказал Валайнис, добавив, что окончательное решение пока не найдено.

Руководитель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваевс также предположил, что, возможно, стоит встретиться и с представителями коммерческих банков, поскольку появляются сообщения о возможном росте процентных ставок.

Как уже сообщал bb.lv, на крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена бензина марки 95 увеличилась на 5–7%.

Если нынешняя геополитическая ситуация сохранится, компании прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в ближайшие недели.