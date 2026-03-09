Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство Латвии устроит выволочку частными автозаправками: отчего на них так быстро растут цены? 5 3016

Политика
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Латвии устроит выволочку частными автозаправками: отчего на них так быстро растут цены?
ФОТО: bb.lv

Латвийские политики решили вмешаться в экономику. Власти намерены потребовать от торговцев топливом объяснений по поводу резкого роста цен.

Как заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня, правительство готово действовать, если цены на нефть будут расти очень стремительно. Сейчас, очевидно цены растут не очень стремительно.

Премьер отметила, что министр экономики Виктор Валайнис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис уже встречались с представителями нефтяной отрасли и готовы обсуждать, что можно сделать, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис утверждает, что происходящее сейчас в розничной торговле на автозаправочных станциях абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе планируется вызвать торговцев топливом, чтобы они дали объяснения, «как получилось, что цены на топливо сейчас так стремительно растут».

Он напомнил, что торговцам топливом придётся объяснить столь резкий скачок цен. Параллельно планируется обсуждать возможные решения, чтобы уменьшить влияние роста цен на экономику.

«Потолок цен — это один из инструментов, но его влияние составило бы несколько десятков миллионов евро. Возможны и различные налоговые инструменты», — сказал Валайнис, добавив, что окончательное решение пока не найдено.

Руководитель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шуваевс также предположил, что, возможно, стоит встретиться и с представителями коммерческих банков, поскольку появляются сообщения о возможном росте процентных ставок.

Как уже сообщал bb.lv, на крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, а цена бензина марки 95 увеличилась на 5–7%.

Если нынешняя геополитическая ситуация сохранится, компании прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в ближайшие недели.

×
Читайте нас также:
#Латвия #розничная торговля #правительство #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
1
1
1
1
4

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео