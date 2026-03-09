Обвиняемый по делу организации "Антифашисты Прибалтики" Александр Жгун покинул Латвию и уехал в Россию. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

Жгун написал, цитата: "Взвесив все за и против, я принял решение, которое далось мне очень нелегко, не дожидаться же когда мне в зале суда наденут наручники и отправят в тюрьму, выход один бежать из Латвии. Сказав дома, что я поехал на рыбалку, я последний раз с болью в сердце переступил порог дома, закрыл за собой дверь и ушел.

Только утром, уже будучи на территории России, я отправил жене сообщение, что я не вернусь и со мной все в порядке. Мне до сих пор не по себе, мне трудно представить в каком шоке она была. Ведь о моих планах не знал абсолютно никто, ни одна живая душа!"

Также он подчеркнул, что не надеется на справедливое решение суда.

Напомним, Служба госбезопасности Латвии возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.

На каналах регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины.

20 октября 2023 года шести лицам было предъявлено обвинение по статье о руководстве преступной организацией или участии в ее преступлениях. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обвинения по этому делу были предъявлены это Татьяне Андриец, Александру Жгуну, Станиславу Букайну, Сергею Васильеву, Виктории Матуле и Роману Самулю.