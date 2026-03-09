Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены на заправках поднимать только раз в день! 1 531

В мире
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цены на заправках поднимать только раз в день!

В Германии тоже шокированы темпами роста стоимости горючего.

Немецкие автовладельцы жалуются на цены на топливо. Министр финансов Германии хочет разрешить заправкам поднимать их только раз в день. Ларс Клингбайль, пишет Deutsche Welle, считает нынешний рост потребительских цен на бензин и дизель в ФРГ необоснованным. Как заявил политик на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе, например, можно усилить требования к прозрачности для нефтяных концернов.

Кроме того, Клингбайль выступил за введение правила, по которому цены на топливо можно будет повышать только один раз в день. По его словам, это можно реализовать очень быстро, без длительного законодательного процесса.

"Мы видим, что происходит искусственное завышение цен, что текущая геополитическая ситуация используется для того, чтобы увеличивать собственные прибыли", - сказал Клингбайль. По его мнению, недопустимо максимизировать прибыль за счет людей, которым приходится ездить на работу, а также ремесленных предприятий - они тоже зависят от автомобилей и цен на топливо.

Один из регионов Германии ранее предлагал взять пример с Австрии: там автозаправкам разрешено повышать цены только один раз в день - в 12:00. Снижать цены можно в любое время.

×
Читайте нас также:
#автомобили #министр финансов #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео