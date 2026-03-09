Немецкие автовладельцы жалуются на цены на топливо. Министр финансов Германии хочет разрешить заправкам поднимать их только раз в день. Ларс Клингбайль, пишет Deutsche Welle, считает нынешний рост потребительских цен на бензин и дизель в ФРГ необоснованным. Как заявил политик на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе, например, можно усилить требования к прозрачности для нефтяных концернов.

Кроме того, Клингбайль выступил за введение правила, по которому цены на топливо можно будет повышать только один раз в день. По его словам, это можно реализовать очень быстро, без длительного законодательного процесса.

"Мы видим, что происходит искусственное завышение цен, что текущая геополитическая ситуация используется для того, чтобы увеличивать собственные прибыли", - сказал Клингбайль. По его мнению, недопустимо максимизировать прибыль за счет людей, которым приходится ездить на работу, а также ремесленных предприятий - они тоже зависят от автомобилей и цен на топливо.

Один из регионов Германии ранее предлагал взять пример с Австрии: там автозаправкам разрешено повышать цены только один раз в день - в 12:00. Снижать цены можно в любое время.