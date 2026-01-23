Супермодель приковала к себе все взгляды на красной дорожке светской премьеры. После долгого перерыва звезда выбрала весьма откровенный наряд.

Недавно в Нью-Йорке состоялся звездный вечер по случаю премьерного показа нового сериала. Центром всеобщего внимания стала одна из актрис проекта — 29-летняя Белла Хадид. Супермодель, исполнившая там главную роль, появилась на ковровой дорожке в ошеломляющем образе. Соответствующие фотографии обнародовали в издании Daily Mail.

Для выхода в свет Белла выбрала восхитительное красное платье в пол с так называемым «голым» эффектом. Наряд отлично подчеркнул тонкую талию и стройную фигуру модели. Ее светлые волосы были гладко зачесаны назад. В макияже Хадид предпочла эстетику 90-х: мерцающие тени выделили ее зеленые глаза, а губы украшала морозно-нюдовая помада. В качестве аксессуаров знаменитость предпочла изящные серебряные украшения.

Журналисты портала отметили, что выход Беллы Хадид стал для нее по-настоящему особенным. Дело в том, что звезда долгое время не появлялась в крупных проектах — девушка была сконцентрирована на построении модельной карьеры. Роль в сериале стала ее первой большой актерской работой за долгое время.

Белла Хадид — американская супермодель арабо-голландского происхождения. Является послом и постоянным лицом модного дома Bulgari. Одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира. В ноябре 2023 года модный дом Dior прекратил сотрудничество с моделью, по слухам из-за её пропалестинской позиции. Замена Беллы на израильскую модель Мэй Тагер только подогрела слухи.

В начале 2015 года Хадид начала встречаться с певцом Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара впервые была замечена в апреле того же года на фестивале «Коачелла». Хадид позже снялась в одном из его клипов под названием «In the Night». В ноябре 2016 года они расстались из-за плотных рабочих графиков. В 2018 году Хадид и Тесфайе возобновили отношения. В 2019 году пара вновь рассталась, а в мае 2020 снова возобновили общение. Хадид состояла в отношениях с арт-директором Марком Кальманом. Они встречались с июля 2020 года. Хадид сообщила об их отношениях 8 июля 2021 года, во время своего пребывания на Неделе моды в Париже и Каннском кинофестивале. В итоге они расстались. С осени 2023 года Хадид встречается с американским ковбоем Аданом Бануэлосом.