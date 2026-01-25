Baltijas balss logotype
Виктория и Дэвид Бекхэм готовы помириться с сыном при определённом условии

Lifenews
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виктория и Дэвид Бекхэм готовы помириться с сыном при определённом условии

После раскрытия подробностей семейного конфликта старшим сыном Бекхэмов отношения в семье остаются напряжёнными.

Старший сын Виктории и Дэвида, Бруклин, рассказал о давлении и контроле со стороны родителей на протяжении всей жизни. Кроме того, он обвинил Викторию в том, что она чуть не сорвала свадьбу, отказавшись шить платье его жене Николе Пельтц в последний момент, а во время церемонии «украла» первый танец молодых.

Виктория и Дэвид стараются не раздувать скандал. Дэвид подчеркнул, что «позволяет своим детям ошибаться», однако слова Бруклина вызвали у супругов сильные эмоции. Источники The Sun отмечают, что супруги перепробовали разные способы наладить отношения, но пока не видят пути примирения, пока Бруклин остаётся вместе с Николой Пельтц.

Ситуацию тяжело переживают бабушки и дедушки Бруклина, которые надеются на скорое воссоединение семьи.

Бруклин познакомился с Николой на фестивале Coachella в 2017 году, а в апреле 2022 года пара официально поженилась. Позже молодожёны устроили вторую церемонию без родителей жениха, но с близкими стороны невесты, что также стало источником напряжения в семье Бекхэмов.

источник

#родители #свадьба #знаменитости #семейные отношения
Видео